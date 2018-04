El cineasta que quiere volver a jugar con dinosaurios

En Hollywood, un tropezón no tiene porque ser caída. Así parece ser para el cineasta Colin Treverrow, quien tras ser echado de la dirección de una nueva película de Star Wars, volverá a encargarse de otra producción de gran escala. No con extraterrestres, pero sí con dinosaurios.

Treverrow dirigirá la tercera parte de la saga Jurassic World, una continuación de la aventura fantástica que Steven Spielberg inició en 1993 y ya lleva cinco películas.

La nueva trilogía empezó en 2015 con Mundo Jurásico, dirigida por Treverrow, y seguirá este año con Jurassic World: reino caído, que contó con el español J.A. Bayona como director.

La tercera parte será estrenada en 2021 y Treverrow se encuentra escribiendo el guion junto a Emily Carmichael, quien trabajó en la historia de Titanes del Pacífico: la insurrección.

RELACIONADAS Fuimos a ver: "Titanes en el Pacífico: la insurrección" Fuimos a ver: "Titanes en el Pacífico: la insurrección" Video Fuimos a ver: "Titanes en el Pacífico: la insurrección"

La salida de Trevorrow de Star Wars: Episode IX fue un golpe duro para el cineasta. En 2017, el director estrenó su drama independiente y familiar The Book of Henry (que no fue lanzado en Uruguay), pero tanto la taquilla como la recepción crítica de la película en Estados Unidos fueron muy negativas, lo que desencadenó en su despido dentro de la producción de Star Wars.

Con Mundo Jurásico —que recaudó 1.600 millones a nivel global—, Treverrow demostró en 2015 que podía encargarse de una gran producción de Hollywood. Para 2021, el cineasta espera que los dinosaurios le vuelvan a traer suerte.

"Jurassic World: reino caído" se estrena en Uruguay el 21 de junio de 2018.