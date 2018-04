El cine que se acerca tiene su fiesta

Samuel L. Jackson (foto), el segundo actor más taquillero en la historia del cine, será distinguido con el Icon Award (el premio Icono) en Cinemacon, un evento que reune a la industria del cine.



Será en Las Vegas desde el lunes 23 hasta el jueves 26 y acudirán unos 6.000 profesionales de todos los aspectos de la producción, distribución y exhibición de películas. Eso también incluye el equipamiento de las salas y sus áreas de concesión, por lo que es un encuentro relevante para ver tendencias en la exhibición y, de paso, mostrar algunos de los estrenos más importantes de la temporada. En tiempos en los que se sospecha de la continuidad de la exhibición tradicional, Cinemacon celebra y difunde la experiencia de ver películas.



Jackson, uno de los premiados de este año, figura en más de 150 créditos de películas. Su participación en clásicos (Pulp Fiction) y sagas exitosas (Avengers, las Star Wars de la década pasada), lo convirtieron en algún momento en el actor que, sumadas todas sus películas, recaudó más que nadie. Aunque en muchas fue actor de reparto, su filmografía recaudó más de 4.700 millones de dólares y llegó a estar primero en esa taquilla histórica; ahora la encabeza Harrison Ford.



El Icon Award coincide con la participación de Jackson (una vez más como Nick Fury, director de la agencia para la que trabajan los superhéroes) en Avengers: Infinity War, que se estrena el mismo día, el 26, en que Jackson recibe la distinción. Entre sus próximas apariciones en la pantalla grandes se incluyen otros de sus personajes que se volvieron franquicias: será otra vez Frozone en Los Increíbles 2 y Mr. Glass en Glass, la anunciada secuela de El protegido y Fragmentado.



Trailer de la película "Avengers: Infinity War"

Su trabajo en Pulp Fiction lo convirtió en una figura mundialmente conocida, premiando a esa altura más de 20 años de una carrera que empezó en 1976. La primera película en la que se hizo notar fue Haz lo correcto de Spike Lee. Antes de trabajar con Tarantino, también estuvo en Jurassic Park. Así, se premia además una incansable capacidad de trabajo.



Organizado por la Asociación Nacional de Dueños de Teatros de Estados Unidos (NATO en inglés), Cinemacon es de esa clase de encuentros que perfilan lo que vamos a ver en los cines. Y cómo lo vamos a ver.



Pero además se reconoce fuertemente lo artístico. Entre los premios que se entregan en esta edición habrá para dos directores: el español J.A. Bayona (mejor cineasta internacional del año) y Ryan Google, el responsable de Pantera Negra como mejor director del año reconociendo sus logros en una corta carrera. La recaudación de su última película (1.300 millones de dólares) y la capacidad para construir una imaginería propia y más allá de convenciones en, precisamente, Pantera negra está entre las razones del galardón.



Trailer de la película "Pantera negra"

Entre los actores serán reconocidos Anna Kendrick (que este año estrena A Simple Favor), Kate McKinnon (la comediante del año, anticipándose a The Spy Who Dumped Me, su película con Mila Kunis), Dakota Johnson (que tiene para 2018, la remake de Suspiria, firmada por Luca Guadagnino) y Taron Egerton (que este año trae Robin Hood y será reconocido como “la estrella de acción del año”). Los premios se entregan el 26 en el Caesar’s Palace el icónico hotel de Las Vegas.



Y los participantes, además, podrán ver muchos de esos estrenos que el mundo está ansioso por ver. Y conociendo las comodidades con las que los veremos y los avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina.



“¿Qué arte? ¿Qué ciencia?”, se preguntaba David W. Griffith sobre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las respuestas están todos los años en Cinemacon.

Cinemacon Otros tres premiados

Anna Kendrick [Premio destaque]

La actriz será una de las premiadas en la noche del 26 de abril en Las Vegas. Será una buena excusa para presentar su nueva película, A Simple Favor que se estrena en setiembre. A Kendrick se la ha visto en la saga Crepúsculo y En el bosque, entre otros éxitos.

Taron Egerton [Estrella de acción del año]

El protagonista de la saga Kingsman, en la que empezó como secundario y hoy es el héroe será reconocido como la estrella de acción del año. En noviembre será Robin Hood en un nuevo intento por reflotar una franquicia tradicional.

J.A. Bayona [Cineasta internacional]

El premiado director español (tres veces ganador del Goya) ya tiene pronta su nueva aventura de ciencia ficción: Jurassic World: Fallen Kingdom. El año pasado, su película Un monstruo viene a verme obtuvo nueve premios de la academia de cine española.