Cinco películas para pasar las Pascuas

Las Pascuas han sido uno de los momentos de la religión cristiana que más se ha llevado al cine, y actualmente hay varias películas para ver con esta temática. Desde los dramas más crudos, pasando por alguna comedia irreverente o algo de polémica, hay varias opciones que están disponibles para ver en cable y streaming a lo largo de esta semana. Aquí, un repaso.

"La pasión de Cristo" [en Cablevisión Flow y la app de Fox, y para alquilar en Nsnow de Nuevo Siglo]

Mel Gibson dirige este crudo testimonio hablado en latín, hebreo y arameo, sobre las últimas horas de Cristo en la Tierra. Es un drama potente, muy gráfico y violento, donde se muestra el calvario que soportó, así como la tentación diabólica que constantemente pone a prueba a uno de los hombres más importantes de la humanidad. Jim Caviezel interpreta a Jesús, Mónica Bellucci a María Magdalena y una magnífica Rosalinda Celentano a Satanás. La pasión de Cristo fue nominada a tres premios Oscar: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía, y si bien no se llevó ninguno, se convirtió en un éxito de taquilla, con más de 600 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Tráiler de la película "La pasión de Cristo"

"La vida de Brian" [en Netflix]

Estrenada en 1979, La vida de Brian fue la tercera película del grupo inglés Monty Python. La historia se centra en la vida de un judío, Brian, que nace el mismo día que Jesucristo y, ya de adulto, es confundido varias veces con él. Como en toda película de los Monty Python, hay muchas canciones, algunas conocidas como "Always Look On The Bright Side Of Life", que es interpretada por un coro de crucificados.

Tráiler de la película "La vida de Brian"

"Hop, rebelde sin pascua" [en Netflix]

El simpático conejo R. B. (tiene la voz de Russell Brand) es el hijo adolescente del Conejo de Pascua que, antes de hacerse cargo del negocio familiar, decide salir de su madriguera con destino a Hollywood, con la intención de perseguir su sueño y convertirse en un baterista. Claro que apenas sale al mundo, le surgen varios problemas: se topa con Fred (James Marsden), quien ayudará a que este pequeño animal cumpla sus sueños, mientras un grupo de conejos ninja comienza a perseguirlo.

Tráiler de la película "Hop, rebelde sin pascua"

"La última tentación de Cristo" [en cable]

Martin Scorsese dirige esta polémica película que se basa en la conocida novela de Nikos Kazantzakis que se estrenó en 1988. Allí, Willem Dafoe interpreta a Cristo a quien, al momento de la crucifixión, le aparece un ángel que llega a liberarlo de su martirio, para que pueda vivir la vida de un mortal al lado de María Magdalena (Barbara Hershey). La película llegó a Uruguay precedida por varios escándalos en el extranjero, y fue prohibida en México, Chile y Argentina. La Conferencia Episcopal Uruguay consideró que la película "ofrece un deplorable ejemplo de agresión contra los derechos de la comunidad cristiana". Y en el día del estreno, hubo protestas frente al cine. De igual manera, La última tentación de Cristo fue nominada al Oscar a mejor director (para Scorsese) y a dos Globo de Oro (mejor actriz de reparto para Hershey y banda sonora para Peter Gabriel, también nominado a un Grammy a la mejor música instrumental para una película).

Tráiler de la película "La última tentación de Cristo"

"La resurrección de Cristo" [en Netflix]

Kevin Reynolds, quien había dirigido Robin Hood: el príncipe de los ladrones y volvió a dirigir a Kevin Costner en Waterworld, está al frente de este drama sobre la vida de Jesús y su resurrección. La historia se centra en Clavius Valerius (Joseph Fiennes), un centurión romano que es encargado de ejecutar la crucifixión a tres rebeldes acusados de sedición contra el Imperio Romano, y entre ellos está Jesús de Nazaret. Además de supervisar la muerte, el centurión debe encargarse de la sepultura y vigilancia de los restos, que, según sus fieles, resucitará al tercer día. Y su fe a los dioses estará puesta a prueba cuando le lleguen rumores de la resurrección del mesías judío. Así comienza una búsqueda desesperada por encontrar los restos sagrados.