Cinco momentos de los Oscar 2019

música Lady Gaga y Bradley Cooper interpretan "Shallow"

Aunque Queen abrió la ceremonia interpretando "We Will Rock You" y "We Are The Champions", el momento musical de la noche estuvo a cargo de los protagonistas de Ha nacido una estrella. Caminando hacia el escenario juntos, Bradley Cooper y Lady Gaga presentaron, a piano y voz, "Shallow", la canción que luego ganaría el Oscar a mejor canción. En su discurso, la artista, entre lágrimas dijo: "Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él. Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante".

reconocimiento El merecido premio a Spike Lee

Le llegó el momento a Spike Lee. Tras cuatro nominaciones desde 1990, el estadounidense pudo subir por primera vez en su carrera a recoger un Oscar (no honorífico, que ya tiene uno). El premio le llegó por mejor guion adaptado de Infiltrado en el KKKlan. Además, recibió la estatuilla de manos de o Samuel L. Jackson, quien mostró su alegría al anunciar el nombre del director afroamericano. Lo primero que hizo Lee al recoger su galardón fue pedir que no le encendieran "el puto reloj" que cronometra los discursos. Así, el cineasta recordó a sus antepasados, "que crearon este país [por Estados Unidos]". "El amor y la sabiduría nos une con ellos. Tenemos que estar todos en el lado correcto de la historia. Entre el odio y el amor hagamos lo correcto", sentenció el director de Do the Right Thing.



mejor actriz Olivia Colman fue la favorita

Olivia Colman se llevó el premio a mejor actriz por su papel en La favorita, y superó a Glenn Close, que por séptima vez se fue de la ceremonia sin el Oscar. Durante su discurso, la actriz británica presentó el discurso más simpático de la noche. Totalmente emocionada por la sorpresa, agradeció a quiénes recordaba e incluso saludó a Close: "Es realmente bastante estresante. Glenn Close, has sido mi ídolo durante tanto tiempo. No es así como quería que fuera, y creo que eres increíble, y te quiero mucho", dijo.



LA VOZ DE LOS SIN VOZ El discurso de José Andrés

Diego Luna y José Andrés han salido juntos a presentar la película Roma. El español, al contrario que Luna, solo ha hablado en inglés, y lo ha hecho siendo consciente de que tenía un mensaje importante que soltar muy dirigido a Donald Trump y su política: "La vida de cada persona es una receta en sí misma con diferentes dosis de alegría, tristeza, lucha y éxito, amor y pérdida. Todos los ingredientes son universales". "Esta preciosa e íntima película, una que da voz a los sin voz, nos recuerda del entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres que hacen que la humanidad avance", ha sentenciado el chef español.

una ausencia En el In memoriam

Como siempre, el vídeo que ha recordado a los cineastas fallecidos en 2018 ha sido de lo más emotivo de la gala. Pero ha habido una ausencia destacada, la de Stanley Donen. Su fallecimiento ha sido tan reciente, el día anterior a la ceremonia, que la Academia no pudo incluirlo en el vídeo.