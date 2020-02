Cinco momentos que marcaron la ceremonia 2020 de los premios Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminó una nueva edición de los premios Oscar que tuvo muchas sorpresas. El realizador surcoreano Bong Joon Ho se llevó cuatro premios Oscar, conviritiéndose en la sensación de la velada. También fueron a buscar sus premios Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt y Laura Dern, quienes han venido cosechando galardones a lo largo de la temporada de premios. Aquí un repaso por cinco momentos inolvidables que dejó la ceremonia de los Oscar.

El discurso político y ambientalisa de Joaquin Phoenix

Como era de esperar, Joaquin Phoenix se quedó con el Oscar al mejor actor por su interpretación en Guasón. Cuando subió al escenario, Phoenix dijo: "Me siento muy agradecido en este instante. No siento que esté siendo reconocido más que ninguno de mis compañeros nominados, como tampoco de nadie que esté presente en la sala, porque compartimos el mismo amor al séptimo arte. Y esta forma de expresión artística me ha dado una vida extraordinaria. No sé dónde estaría sin ella", comenzó diciendo el actor nacido en Puerto Rico y que ha defendido la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y las luchas sociales de las minorías.

"Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas [de la industria] es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad", continuó Phoenix para luego hacer una llamada a la unidad: "Creo que hay momentos en los que sentimos que estamos luchando por causas distintas".

"Sin embargo, veo aspectos en común, al estar hablando de desigualdad de género, de racismo, de derechos para el colectivo LGBT, de los derechos de los indígenas, de los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia, de luchar contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, una etnia, un sexo o una especie tenga el derecho de dominar, controlar, manipular y explotar con total impunidad", agregó.

"Considero que, como sociedad, nos hemos desconectado demasiado de la naturaleza. En gran parte, nosotros mismos somos culpables de esa visión egocéntrica que tenemos, pensando que somos el centro del universo. Nos aprovechamos de la naturaleza y exprimimos sus recursos hasta agotarlos", explicó.

La sorpresa de Eminem interpretando "Lose Yourself"

El cantante Eminem ganó el Oscar en 2003 a mejor canción original por "Lose Yourself" de la película 8 Mile; y si bien en ese momento no fue a la ceremonia ni interpretó la canción, 17 años después se redimió con la Academia.

A todos nos tomó por sorpresa ver al rapero en la gala, porque nadie anunció su presencia. Solo estaba anunciado la presencia de Billie Eilish y Janelle Monáe. Igualmente la presencia de Eminem fue bien recibida en la ceremonia; y el público quedó de pie para aplaudirlo.

La ovación a Martin Scorsese cuando ganó Bong Joon Ho

Sin dudas el realizador surcoreano Bong Joon Ho fue el gran ganador de la noche. Se llevó el Oscar a la mejor película internacional, mejor guion, dirección y también el de Mejor Película por Parásitos. Se trata de la primera vez que una película extranjera se lleva el Oscar a la mejor película. Igualmente Bong Ho, cuando subió para agradecer el premio al mejor director realizó un homenaje a Martin Scorsese, a quien señaló como fundamental en su carrera. “Después de ganar a mejor película internacional, pensé que ya había terminado y estaba listo para relajarme, muchas gracias. Cuando era joven estudiaba cine y decían que si llegabas a lo más profundo del corazón seria más personal y creativo”, dijo Bong Joon Ho, quien no dudó en agradecer a Scorsese por ser uno de los directores que lo inspiró: “Cuando estaba en la escuela de cine estudié a Martin (Scorsese), solo estar nominado junto a él es un gran honor”.

Tras el aplauso a Scorsese, que puso en pie a todo el Dolby Theatre de Hollywood, el realizador también recordó que, antes que Parásitos arrasara en la ceremonia, Quentin Tarantino no paró de señalar en sus listas de mejores películas del año el resto de joyas que el coreano ya había aportado a la historia del cine.

Como dato anecdótico, en la última década solo un cineasta de Estados Unidos, Damien Chazelle en 2017, ganó en la mejor dirección. Cinco años triunfaron mexicanos (Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro) y luego un francés (Michel Hazanavicius), un taiwanés (Ang Lee), un inglés (Tom Hopper) y ahora un coreano. La categoría de mejor director es, sin dudas, la más internacional.

Brad Pitt con un Oscar y compañía inesperada

El primer premio de la noche fue el de mejor actor de reparto que terminó en las manos de Brad Pitt por Había una vez en... Hollywood. De esta forma Pitt conseguía su segundo Oscar, el primero había sido como productor de 12 años de esclavitud. El actor acudió a la ceremonia junto a su manager, Cynthia Pett-Dante, con quien trabaja desde 1988.

Brad Pitt hace referencia al exasesor de Seguridad de Donald Trump al recoger su Oscar a Mejor Actor #Oscar2020 #Oscars #BradPitt pic.twitter.com/yJJUnkjbMp — El HuffPost (@ElHuffPost) February 10, 2020

Cuando subió al escenario, Pitt dio el primero y posiblemente único discurso político de la noche. "Me han dicho que tengo solo 45 segundos, que son 45 segundos más del tiempo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Estoy pensando que quizás Quentin (Tarantino) haga una película sobre esto, al final los adultos harían lo correcto".

Luego se dedicó a agradecer a Tarantino, "eres original, la industria del cine sería mucho peor sin ti", dijo Pitt.

Idina Menzel junto a las otras Elsas cantando la canción de "Frozen 2"

La canción "Into the Unknown", el tema principal de Frozen 2, no consiguió el Oscar al que aspiraba –mejor canción original–, pero sí logró convertir su interpretación en algo diferente. Para celebrar el trabajo que supone adaptar las canciones a los distintos idiomas, Idina Menzel, la actriz y cantante que le presta su voz a Elsa en la versión original, cantó junto a las otras nueve Elsas que le ponen su voz a la película de Disney. La canción se escuchó en alemán, español, danés, japonés, noruego, polaco, ruso y tailandés, mostrando la diversidad de espectadores que tiene el cine; más cuando se trata de una película animada tan popular como Frozen.