Cinco cosas para hacer en la semana

Una comedia y un clásico llegan a los cines

Imagen de la película El cascanueces y los cuatro reinos

Entre los estrenos de esta semana, además de Bohemian Rapsody, se estrenan dos películas que llegan precedidas por elogios de la prensa y una muy buena taquilla. La comedia Locamente millonarios, basada en el best seller de Kevin Kwan, Crazy Rich Asians, se centra en Nick Young, un joven asiático que llevará a su novia neoyorkina y pobretona, a conocer a sus padres, que resultan ser obscenamente millonarios de Singapur. Una madre autoritaria y una familia bastante excéntrica son los agregados de este fenómeno de la taquilla. También se estrena El cascanueces y los cuatro reinos (foto) Se trata de versión del clásico de E.T.A. Hoffmann y del ballet de Tchaikovsky que se ambienta en la época de Navidad. Allí, la joven Clara (Mackenzie Foy) recibirá un regalo muy especial, un cascanueces, que la hará viajar a un mundo mágico donde terminará metida en un enfrentamiento entre el Rey de los ratones y la malvada Madre Jengibre (Hellen Mirren). Solo Clara podrá hacer que los reinos vivan en paz.



Tres cómicos y un mago en el escenario de Teatro Movie

Esmoris en el Movie Foto: Marcelo Bonjour

Teatro Movie dará esta semana dos funciones, en las que reúne a notables artistas de la escena en dupla. Por un lado, el martes a las 20.30 suben a escena Diego Delgrossi y Jorge Esmoris (foto), dos humoristas de distinta modalidad, aunque ambos efectivos. Mientras Delgrossi realizará un monólogo cómico sobre la revolución industrial, Esmoris presenta su unipersonal Pienso, luego río. La modalidad se llama Dos shows en uno, y sigue el miércoles en el mismo horario con el mago Daniel K y El Gran Gustaf, quien presentará Lo mejor de los últimos años. Entradas, $ 500



Netflix cierra el ciclo de House of Cards, su serie estrella

Orson Welles estrena su película inconclusa esta semana en Netflix

La grilla de Netflix se renueva este viernes con dos estrenos muy esperados. El más importante a nivel de popularidad, sin duda, es el de la nueva temporada de House of Cards, la serie que antes tenía a Kevin Spacey como presidente de Estados Unidos y ahora a Robin Wright en el salón oval. Es la última temporada de un éxito que quedó torpedeado tras el escándalo que motivó la salida de Spacey. También se integra a su grilla The Other Side of the Wind, el proyecto inconcluso de Orson Welles que Netflix presentó en Cannes como un acontecimiento cinematográfico.



Diego Peretti en un triángulo amoroso bien complicado

Por H o por B, Diego Peretti entre dos amores. Foto: Difusión

Mañana, lunes, en doble función (20.30 y 22.00), El Galpón recibe al reconocido actor argentino Diego Peretti, con la comedia Por H o por B. Escrita por el propio Peretti junto a Sebastián Suñé (quien también es el director de escena), la comedia propone un triángulo amoroso que tiene como clave la infidelidad de un hombre que se enamora de dos mujeres. Agustina Cerviño y Paula Staffolani completan el elenco de esta obra que no juega meramente al engaño, sino que busca plantear qué significa la fidelidad hacia uno mismo. Tickantel, de 840 a 1540 pesos.



Luis Salinas, un guitarrista suelto en el Solís

Vea un concierto completo de Luis Salinas, el argentino que el lunes está en el Solís

El lunes a las 21.00 el guitarrista argentino Luis Salinas regresa a Montevideo para presentarse en el Teatro Solís. Acompañado de los músicos Juancho Farías Gómez (bajo), Martín Ibarburu (batería) y Juan Salinas (guitarra), Salinas llega en el marco del Jazz Tour. El recital se dividirá en dos partes: en la primera interpretará temas de folklore y de tango con su guitarra criolla, y en la segunda se orientará hacia el Latin Jazz al pasarse a la eléctica. Su hijo, Juan, estará como invitado. El precio de las entradas va de 900 a 1300 pesos y se consiguen por sistema de Tickantel y en la boletería del teatro.