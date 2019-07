Cinco cosas para hacer en la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

cine Buen cine uruguayo (coproducido con Argentina)

Este jueves se suma a la cartelera de cine una película coproducida por Uruguay y Argentina, que sin embargo capta muy bien el clima social uruguayo. Está muy bien hecha, es una comedia y se llama Los últimos románticos. Escrita y dirigida por Gabriel Drak, está protagonizada por Juan Minujín y Néstor Guzzini, quienes interpretan a dos amigos bastante vagos, que enfrentan una loca aventura. El elenco, que también integran Vanesa González, Adrián Navarro, Ricardo Couto y Ernesto Liotti, anima esta entretenida historia de suspenso y acción, que describe muy bien el clima de esos pueblos de balnearios, donde convive la gente del lugar, los extranjeros ricos y la bohemia que busca huir de la capital. Muy recomendable, tanto por lo ágil de la trama como por cómo capta los distintos ambientes uruguayos. También esta semana se estrena El rey león, película musical de Walt Disney, dirigida por Jon Favreau y escrita por Jeff Nathanson, con las voces de Donald Glover, Beyoncé y James Earl Jones.



clásica Bruno Gelber y el 60° aniversario de la OFM

Este miércoles, a las 19.30, la Orquesta Filarmónica de Montevideo celebrará su 60° aniversario en el Teatro Solís con la conmemoración de su primer concierto, y lo hará con el Festival Pianissimo, que contará con una presencia de primer nivel: la del argentino Bruno Gelber, el destacado solista de esta presentación que dirigirá Ligia Amadio. El programa incluirá “Optimismo triunfal” de Álvaro Méndez, el Concierto nº 5 para piano y orquesta Emperador de Beethoven, y “Así hablaba Zaratustra” de Strauss, y quedan entradas en venta en Tickantel y boleterías de la sala, a 280 pesos.

prometedor Los Buenos Muchachos: escucharlos en silencio

“Una noche que se repite seis veces. Un teatro donde nunca tocamos antes. Un concierto donde las canciones se disfrazan y se encadenan. Una música continua que esquiva el aplauso. Un lugar del que nadie habla”. Así presenta la banda Buenos Muchachos su nueva propuesta: un show muy especial y distinto, pensado para la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre, que se repetiría solo dos noches y que al final se hará durante seis, consecutivas y con entradas agotadas. El primero de los recitales es este viernes y la seguidilla va hasta el miércoles 24, siempre a las 21.00.

extranjeros Las Pelotas y Perotá Chingó: visitas argentinas

Este viernes vuelve a Montevideo Las Pelotas, la banda liderada por Germán Daffunchio. Con casi 30 años de actividad, el grupo se convirtió en uno de los más interesantes del rock argentino. La cita será este viernes, a las 21.00, en la Sala del Museo. Las entradas están a la venta en Abitab, y cuestan 860 pesos. Luego, el sábado, a las 21.00, Perotá Chingó se presentará en La Trastienda. El dúo de Julia Ortiz y Dolores Aguirre mostrará en vivo “Toca”, su nueva canción, y repasará sus dos discos, Perotá Chingó (2014) y Aguas (2017). Las entradas están a la venta en Abitab y van de 900 a 1200 pesos.

netflix Vuelve “Queer Eye” con más emociones

No está ni cerca al nivel de popularidad, al menos en esta parte del mundo, de La casa de papel, pero este viernes también vuelve a Netflix y con nueva temporada, la serie Queer Eye. En este reeboot de Queer Eye For The Straight Guy, cinco hombres homosexuales, expertos en distintas áreas, le cambian la vida (o al menos hacen un gran aporte) a personas que lo necesitan, y que han sido postuladas por sus allegados. La que se estrena es la cuarta temporada, que fue filmada en Kansas, y promete tantas risas como emociones (porque aunque suene frívolo, este formato hace derramar unas cuantas lágrimas).