Varias actividades para hacer esta semana incluyendo un nuevo estreno de Marvel y la vuelta así de improviso de Passenger, el telonero de Ed Sheeran que conquistó a los uruguayos que agotaron una función en cuatro minutos y ahora tienen otra chance de verlo.

Música El regreso de Passenger, que es un suceso de taquilla

A una semana de haber tocado en el Estadio Centenario, previo a su compatriota Ed Sheeran, el cantautor Passenger anunció un show en solitario en Montevideo, que será el viernes próximo a las 21.00 en Montevideo Music Box (Larrañaga y Joanicó). Dos días después, o sea el viernes, las entradas se pusieron en venta y se agotaron en apenas cuatro minutos (estaban en Abitab y salían 1.250 pesos). Por eso, Passenger agregó otra función para el mismo día y en el mismo lugar, pero para las 17.00: será, como él mismo dijo en sus redes, una “matiné”. Los tickets para este show se pondrán en venta el miércoles.



Cine Una superheroína y una película uruguaya

Vea el tráiler de la uruguaya "En el pozo"

Este jueves se estrena Capitana Marvel, el nuevo ingreso en el Universo Marvel, o sea el mundo en el que convive gente como Iron Man, Capitán América, Ant-Man, Hulk y toda la troupe. Ambientada en la década de 1990, Capitana Marvel es la historia de Carol Danvers, ex piloto de combate de Estados Unidos, quien de repente se vuelve una de las héroinas más poderosas de la galaxia y se une a la Fuerza Estelar, un equipo de élite kree. Cuando vuelve a la Tierra justo se encuentra con un conflicto intergaláctico entre dos razas alienígenas, precisamente los Kree y los Skrull Spoilers. En el papel principal está Brie Larson, quien ganó un Oscar por La habitación y la acompañan Samuel L. Jackson (como Nick Fury), Jude Law y Ben Mendelsohn. Dirigen Anna Boden y Ryan Fleck. Otro estreno para este jueves es la uruguaya En el pozo dirigida por los hermanos Bernardo y Rafael Antonaccio, una película de suspenso con cuatro amigos que pasan la tarde en una cantera y las cosas que se le empiezan a complicar.



Música Un festival local con mucho rock, rap y más

El sábado en Polo Prado, el boliche ubicado en la Rural del Prado, se realizará la segunda edición del festival Soy Música, que promueve la revista musical del mismo nombre. Arranca a las 16.00 y participan las bandas Once Tiros, Trotsky Vengarán, La Tabaré, Chala Madre, Salados, AFC & Los Warriors, Los Prolijos, Mónica Navarro, Crysler, La Banderola, el rapero Kung Fu Ombijam y, desde Argentina, Rivales y Peces Raros. Habrá una serie de tributos, artistas callejeros, humor y más, todo repartido en cinco escenarios. Las entradas están en venta en Abitab o en el sitio de Passline, a 600 pesos.



arte Fotografía y charlas todos los días de la semana

Esta semana no hay ninguna inauguración en las salas locales, pero sí es la última semana para ver todo lo que está en la sede del Centro de Fotografía (18 de Julio 885). Hasta este sábado se pueden ver, con entrada libre, tres muestras. En planta baja está Salud, diversión y disciplina; en el primer piso, Fuera de combate de la chilena Paz Errázuriz; en el segundo, A treinta años de Campo Minado; y en el subsuelo, The Place of Ballenesque, del estadounidense radicado en Sudáfrica Roger Ballen. El miércoles a las 19.30, también en la sede del CdF, hay un encuentro con el propio Ballen.



teatro “Peter Pan”, desde Londres al escenario del Solís

Peter Pan, en la versión del National Theatre

Este martes a las 18.00 en el escenario principal del Teatro Solís se proyectará en alta definición una grabación del National Theatre, de Londres. Se trata de Peter Pan, en versión, la famosa historia del escritor escocés James Matthew Barrie, que se presenta en un montaje británico, en una inventiva puesta en escena, que incluye mucho vuelo, trabajo aéreo y juegos de tramoya. La versión ha sido elogiada por su carácter energético, lleno de vitalidad, que sin embargo logra también abrir una reflexión sobre la intensidad de los temas del crecimiento y la lucha por la madurez. Tickantel, $ 400.