Científico loco, asesino y animado: Keanu Reeves está recargado y estrena "Réplicas"

Keanu Reeves tiene por delante un año cargado. Lo más esperado por sus seguidores, la crítica y seguramente por la taquilla, es el estreno de John Wick 3: Parabellum, previsto en cines uruguayos para mediados de mayo. Es la continuación de una saga que se convirtió en un fenómeno de culto, en la que Reeves le da vida al hombre del título, un exasesino a sueldo que tiene que cargar con un pasado que pondrá en peligro su vida una y otra vez. Salvarse es una aventura que su cabellera lacia y su traje negro siempre parecen sortear con éxito.

Los dos primeros capítulos de John Wick fueron un éxito de taquilla y entretenimiento, y el tráiler de la tercera entrega le permite al público esperar lo mismo. En otras palabras, el avance está buenísimo: al antihéroe le pasa de todo mientras la nostálgica voz de Andy Williams canta “The Impossible Dream”. De fondo, Nueva York es testigo de otra gran descarga de violencia y de una explosión colorida donde las luces, el neón y una brillante oscuridad son protagonistas.

Encima se suman Halle Berry y Anjelica Houston, dos nombres interesantes para apuntalar un posible suceso.

Pero para John Wick 3, la continuación de una historia que comenzó pequeña, se consolidó y se ha expandido, falta. Sin embargo, Reeves estará desde hoy en cines locales, con un título menos esperado pero que marca su vuelta a la ciencia ficción: "Réplicas". Acá también hay un poco de acción y un traje que cuidar, pero todo se desarrolla en otro plan.

En tiempos donde Black Mirror fascina y aterra con historias donde la tecnología le gana la batalla al humano, Réplicas echa mano a un recurso similar al del capítulo “Be Right Back” de la segunda temporada. Acá no hay una compañía que venda androides iguales a los seres queridos fallecidos, pero sí hay un científico, Will Foster (Reeves), que usa la ciencia para devolverle la vida a su pareja y a sus hijos, fallecidos en un accidente. Se saldrá con la suya, pero se dejará ganar por la obsesión y todo se complicará: los vivos se enterarán que en realidad están muertos (o algo así), y el entorno del profesional se irá dando cuenta de que su plan está más cerca de ser un delirio que un emprendimiento clave de cara al futuro.

Ni las críticas ni la taquilla han estado del lado de Réplicas, que está basada en una historia de Stephen Hamel y es dirigida por Jeffrey Nachmanoff, guionista que más que nada ha dirigido episodios de series de televisión. Su único largometraje estrenado en cine hasta ahora es Traidor (2008), un thriller con Don Cheadle y Guy Pearce. Sin embargo, la vuelta del actor a un género —la ciencia ficción— que le ha dado algunas de las mayores satisfacciones de su carrera, sobre todo de la mano de Matrix, es por lo menos un dato que puede atraer audiencia.

El actor ha dicho que lo que más le interesó de este proyecto fue lo ambicioso de la historia que, según él, mezcla humor con suspenso, amor, entretenimiento y más. Sin embargo, su atención y la del mundo (cuando se trata de pensar en el actor) están puestas en John Wick, el personaje que reanimó su carrera después de un tiempo de poco impacto. Tal es así, que en los últimos días se supo que Reeves rechazó estar en Capitana Marvel, una de las grandes apuestas cinematográficas de Marvel para 2019 (y un potencial boom en taquilla), para poder hacer la tercera película del asesino. En su lugar estará Jude Law como secundario de la historia que encabezará Brie Larson, aunque si la iniciativa ya estuvo, no hay que perder esperanza sobre su eventual integración al MCU.

La otra presencia de Reeves en cines este año viene de la mano de Disney - Pixar y una animación sobre la que también hay mucha expectativa. Porque en la versión original, el actor pondrá su voz para Toy Story 4, aunque se mantiene el misterio en torno al personaje que le tocará. El estreno está previsto para mediados de año.

Mientras bucea en distintas aguas y ve cómo sus películas sacuden la recaudación o fracasan estrepitosamente, Reeves sigue siendo protagonista involuntario de algunas noticias de corte farandulero. Sea porque volvió sobre sus pasos para repetir una selfie con una fanática después de que la primera saliera mal, o porque alguien lo captó andando en metro, o porque podría estar casado con Winona Ryder, siempre aparece algo extraordinario (incluso una sucesión de tragedias que no podrían ocurrírsele ni al guionista más extremo) que da cuenta de que es un personaje fuera de lo común.

En la pantalla, en tanto, es uno de esos trabajadores incansables, que se presta para todo y disfruta de no tener ni pausas ni respiros.