Chris Evans encarna a un uruguayo en la película de Netflix "Rescate en el Mar Rojo"

El Mossad, un resort playero de moda en Sudán y miles de refugiados judíos etíopes cruzando el desierto a pie inspiraron a Rescate en el Mar Rojo, la primera película israelí en estrenarse en Netflix, basada en una historia verídica.



La película, que cuenta en el elenco a Chris Evans, Michael K. Williams y Ben Kingsley, se centra en la épica labor de un grupo de agentes del servicio de inteligencia israelí a principios de los años ochenta para sacar a miles de judíos etíopes inmersos en una guerra civil en su país y llevarlos a Israel.

Los agentes, que fueron sacando a los judíos por mar y por aire a través de Sudán, utilizaron un hotel en la playa en Puerto Sudán como tapadera durante el tiempo que llevó la operación, ordenada por el entonces primer ministro Menajem Beguin tras el reconocimiento por parte de Israel de los judíos de Etiopía como tales.



Una de las sorpresas de esta adaptación cinematográfica es que Evans encarna a Daniel Limor, el uruguayo que fue agente del Mossad y que participó del operativo que se retrata en Rescate en el Mar Rojo.



"El director Gideon Raff se contactó conmigo hace unos 2 años", explicó Limor en una entrevista con Montevideo Portal. "Me dijo que quería hacer una película sobre este tema y me preguntó si estaba dispuesto a ayudarlo en la preparación del escenario. Me ofrecieron plata pero yo no quise aceptar dinero. Nunca cobré nada por esto, porque este tema no me pertenece a mí sino al pueblo judío. Yo hice lo que hice, como emisario del pueblo judío".

Limor le respondió al director que cooperaría con el proyecto bajo una única condición: "que la película tenga un mensaje, que refleje cómo realmente se hicieron las cosas, que no presenten esto como 'los valientes del Mossad y el comando israelí que fueron a arriesgar sus vidas para salvar a los pobres judíos de Etiopía que no tenían nada'".