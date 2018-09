Charla con un director inquieto y premiado

Gracias al uso de pantallas de computadora y celular para contar la acción, el joven director Aneesh Chaganty, nació en 1991 en Hyderabad, India pero criado en San José, California, se llevó el premio Alfred P. Sloan la pasada edición del festival de cine de Sundance.

Un premio que reconoce el uso de la tecnología en el cine y que a Chaganty, le abrió las puertas al mundo del cine. Aunque no era un outsider de la industria, ya tenía un recorrido cuando llegó al cine, gracias a sus años como creativo de publicidad de Google, mientras estudiaba en la universidad.

El País mantuvo una charla exclusiva con este joven director, sobre su exitosa película que llegará a los cines locales este jueves, el momento de los asiáticos en la maquinaria de Hollywood y su nueva película, que ya está filmando.

Tráiler de la película "Buscando"

—Este año las películas protagonizadas y creadas por asiáticos están teniendo un gran impacto en Hollywood. ¿Cómo es hoy ser un asiático-americano en la industria, en relación a unos años atrás?



—La representación siempre es algo muy importante para mí.Yo hago películas con este tipo de protagonistas que además representan a muchas personas y que mucha gente quiere ver. Los asiáticos americanos estamos teniendo un buen momento, pero al final del día lo que quiero hacer es películas en las que mi identidad como asiático, no tiene que ser el eje central.

—¿Cómo es desarrollar una película a través de pantallas de computadora, como Buscando?



—Mucha de la acción viene de las pantallas en esta película. Fueron los de diseño de producción quienes dijeron de hacer la película a través de pantallas. No estábamos muy contentos con la idea al principio, pero después de pensarlo, vimos que teníamos muy buenas secuencias. Porque pensamos que la gente podría aburrirse a los 20 minutos, pero le encontramos la manera de usar las pantallas y aun contar una historia cinematográfica de acción. Y eso es algo que no se ha visto antes en ninguna película.

—Su paso como creativo en Google fue la fuente de inspiración para esta película?



—Trabajé varios años allí, mientras estaba en la universidad, pero desafortunadamente no, me ayudó algo para hacerBuscando, pero no para mi siguiente película.

John Cho protagoniza "Buscando", un thriller sobre un padre en búsca de su hija desaparecida. Foto: Difusión

—¿Ya estás trabajando en una nueva película?

​

—Sí, ahora estoy en Canadá, donde no vivo, filmando mi siguiente película. Estoy muy feliz de la recepción que está teniendo Buscando. Y al mismo tiempo surge la pregunta, ¿qué hago después? Es algo muy cool que suceda y por eso ya estamos desarrollando esta siguiente película.

—¿Nos puedes adelantar algo de la película, cómo fue su proceso de creación?



—Es otro thriller, de madre e hija sobre la relación entre ellas.No hay tecnología aquí. Quisimos hacer algo distinto, con algunos giros en la trama de esa relación madre-hija. Se llamará Run y esperamos que sea tan buena como esta.

—En ambas películas vuelve a ser el director y guionista. ¿Siempre pensó en realizar ambas funciones?

​

—En muchos momentos creo que es más sencillo, siento que cualquier camino que quiera hacer como director tiene que ir de la mano con el guión, porque tienes diferentes ideas. Pero tengo mucha suerte de mantener el mismo equipo técnico, también produzco la película, así que estoy muy involucrado en todo el proceso.

—Es como una película de autor, donde usted tiene que tomar todas las decisiones.



—La definición de autor, es estar involucrado en todo el proceso, y en parte lo soy. Pero es una definición que nunca me pondría, porque siento que la forma en la que hacemos cine, por unidades y autor es una persona sola. Siento que no es tan personal en mi caso, porque además hay todo un gran equipo creativo que también es parte a la hora de tomar decisiones y hacer la película.