Los Cazafantasmas vuelven a su universo original, y ya hay un adelanto: miralo

Los Cazafantasmas volverán al cine en 2020, en su universo original. La noticia la reveló Entertainment Weekly, que anunció que la historia de estos tres cazadores de seres paranormales volverá a su línea de tiempo original. Es decir, será una continuación de las películas de 1984 y 1989, aunque estará ambientada en el presente.

Esta tercera entrega estará dirigida por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, quien estuvo a cargo de aquellos dos films.

Reitman dirigió "Gracias por fumar", "La joven vida de Juno", "Amor sin escalas", "Aires de esperanza" y "Tully", estrenada en 2018 en cines locales.

“Siempre me he visto como el primer fan de Cazafantasmas cuando tenía seis años y visitaba el rodaje. Quería hacer una película para los demás fans. Este va a ser el próximo capítulo en la franquicia original. No es un reboot. Lo que sucedió en los ochenta, sucedió en los ochenta, y esta transcurre en la actualidad”, explicó Reitman al mencionado sitio. De hecho, tuvo pequeñas participaciones en las dos películas de su padre.

Anunciado esto, se desconoce quiénes serán los actores al frente de este nuevo capítulo de la saga, y no se sabe si alguno de los protagonistas originales —Bill Murray y Dan Aykroyd; Harold Ramis falleció en 2014— estará en el elenco. Lo que ya se conoce es un avance brevísimo, que no revela nada pero que, a los nostálgicos, les permite entusiasmarse.

Una tercera entrega de la saga fue la idea original de Sony, pero la muerte de Ramis y la negativa de Murray a participar, la dejaron sin efecto. Entonces apareció, en 2016, Cazafantasmas, con un elenco femenino que generó polémica en todo el mundo.