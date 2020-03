"Cats" ganó seis premios Razzie, incluyendo peor película del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El musical Cats dominó los Premios Razzie a las peores películas de 2019, al ganar seis trofeos, incluidos los de peor película, guión y director.

Los resultados difundidos anoche son el punto cúlmine para la criticada adaptación a la pantalla grande de la exitosa obra de teatro de Andrew Lloyd Webber.

La película, que cuenta con un elenco de estrellas que incluye a Judi Dench, Taylor Swift y Idris Elba, que usaron pieles producidas digitalmente, fue ridiculizada por los críticos y resultó un fracaso de taquilla, recaudando sólo 70 millones de dólares.

Los irónicos Razzies, o Golden Raspberries, fueron creados en 1980 como un antídoto de la temporada de premios de Hollywood. Los nominados fueron anunciados en febrero, un día antes de los Oscar, los mayores honores en la industria cinematográfica.

Los nominados y ganadores de los Razzie son votados online por unos 1.100 miembros de más de 20 países, que se registran online y pagan una tasa de membresía de 40 dólares.

Los seis premios Razzie para Cats incluyeron victorias para James Corden y Rebel Wilson como actores de reparto. Tom Hooper fue galardonado como peor director.

Rambo: última sangre se llevó dos premios (entre ellos peor secuela, remake o continuación), John Travolta se llevó el de peor actor por dos película, The Fanatic y Trading Paint. Hilary Duff ganó peor actriz por The Haunting of Sharon Tate. Eddie Murphy , que siempre suele estar presente en estos premios, consiguió el unico premio celebratorio de la ceremonia, el Razzie Redentor por Dolemite Is My Name.