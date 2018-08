Casey Affleck habló sobre las acusaciones en su contra y su ausencia en los Oscar

Casey Affleck, actor ganador del Oscar de 2017 por su protagónico en Manchester junto al mar, rompió el silencio que guardaba durante meses, luego de que las acusaciones que enfrentaba desde 2010, reflotaran en pleno auge de los movimientos #MeToo y #TimesUp.

En una entrevista con la agencia AP para promocionar la película The Old Man & The Gun, Affleck —quien decidió no participar de la última ceremonia de los Premios Oscar— habló sobre las acusaciones surgidas por parte de trabajadoras de su película I’m Still Here, y que fueron resueltas mediante un acuerdo extrajudicial.

"Nunca había tenido quejas como estas antes, fue muy vergonzoso y no supe cómo manejarlo", señaló el actor, hermano de Ben Affleck.

"No estaba de acuerdo con todo, la manera con la que me describieron y las cosas que dijeron sobre mí, pero quería tratar de hacer lo correcto, así que hicimos lo correcto en la manera en la que nos lo pidieron en ese momento", agregó.

"Yo era el jefe", indicó Affleck al describir la experiencia del rodaje. "Era uno de los productores en el rodaje. Me comporté y permití que otros se comportaran de una forma muy poco profesional. Y lo siento".

Affleck también habló sobre su ausencia en los Oscar, con la que rompió la tradición en la que el actor ganador de un año le entrega el premio a la actriz de la siguiente ceremonia.

"Creo que era lo correcto dado todo lo que estaba pasando en nuestra cultura en ese momento. Tener a dos mujeres increíbles (Jennifer Lawrence y Jodie Foster) presentando el Oscar a Mejor actriz era lo correcto", dijo.

"Sé lo suficiente como para darme cuenta de en que general tengo que mantener la boca cerrada, escuchar, intentar resolver qué pasa y ser un apoyo y un seguidor en la pequeña y diminuta forma que pueda", concluyó el intérprete, al hablar de los movimientos #MeToo y #TimesUp.