Capitana Marvel salda una deuda feminista

La actriz Brie Larson prometía ayer romper la Internet, y sin dudas lo consiguió al revelar el traje oficial de la superheroina que protagoniza en el Universo Marvel. También por revelar algo sobre la trama de esta película.

Sin dudas Capitana Marvel (que recién se estrena en marzo del año que viene) es una película feminista. Es la primera superhéroe mujer en tener una película en solitario en ese universo que se ha venido construyendo desde Iron Man, hace una década. Desde entonces muchos hombres fueron superhéroes, pero ninguna mujer. Y conste que ha habido presión para hacer una película sobre la Viuda Negra (la espía que interpreta Scarlett Johansson), aunque por ahora eso sigue en el debe para el estudio.

Larson entrenó con pilotos de verdad para su papel en "Captain Marvel". Foto: Entertainment Weekly

Por eso Marvel decidió contratar, además de Larson, a una mujer para que dirija Capitana Marvel. La encargada fue Anna Boden, quien ha trabajado en series de HBO como Billions, The Big C y Room 104. Aunque Boden no estará sola en el timón ya que codirigirá la película junto a Ryan Fleck, con quien ha trabajado en las mencionadas series. Además, Boden y Fleck fueron guionista y director de la premiada Half Nelson que protagonizó Ryan Gosling en 2006 y le valió una nominación para los Oscar como mejor actor.

De esta forma los estudios Marvel responden las críticas por la poca presencia femenina en sus películas tanto delante como detrás de cámaras. Comentarios que no pararon de crecer desde que se estrenó Mujer maravilla el año pasado que protagonizó Gal Gadot, dirigió Patty Jenkins y recaudó más de 820 millones de dólares. Sin dudas ese éxito sirvió para que Marvel haya abierto los ojos.

Los villanos de "Captain Marvel" son de la raza Kree que ya han aparecido en las películas de Marvel. Foto: Entertainment Weekly

Si bien Capitana Marvel no había aparecido en ninguna película anterior de Marvel, tuvo una mención en las escenas post crédito de Avengers: Infinity War, cuando el líder de SHIELD, Nick Fury (Samuel L. Jackson) le envía un mensaje antes de desaparecer, junto con la mitad de la población del universo.

De esta forma es de suponer que este personaje tenga un papel destacado en la siguiente película de la alianza de superhéroes que también se estrenará el año próximo.

En una entrevista con la revista Entertainment Weekly que la puso en su portada, Brie Larson, quien interpreta a la piloto Carol Danvers dijo que “ella tiene temperamento y puede ser un poco invasiva, también se lanza rápido a las cosas, lo que la hace maravillosa en una batalla porque es la primera que sale a luchar, también la que no espera a que le des órdenes”.

Ronan, el villano de "Guardianes de la galaxia" aparecerá en "Captain Marvel". Aquí recibe órdenes de la directora Anna Boden. Foto: Entertainment Weekly

También y gracias a la publicación se supo que la película comenzará con Danvers con sus poderes, eludiendo la fórmula tradicional: conocer el origen para luego averiguar cuáles son sus poderes.

En la película, según la directora, Danvers ha dejado su vida en la tierra para unirse a un equipo militar, los Starforce del planeta Kree. Por si se olvidaron, eran los villanos de Avengers.

La primera película del Universo Marvel que protagoniza una mujer, que encima es el personaje más poderoso de todos, es una deuda que llega 20 películas después de la aparición de los superhéroes de esta editorial.