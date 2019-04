Cannes: Un festival con Maradona pero sin Tarantino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La organización del Festival de Cannes anunció este jueves la selección oficial de su 72° edición, que se celebrará en Cannes del 14 al 25 de mayo, en la que competirán directores como Pedro Almodóvar, Ken Loach o Terrence Mallick, y que cuenta con varias curiosidades.

Por ejemplo, Quentin Tarantino quedó afuera de la selección, pese a ser uno de los más esperados, pues su última película Once Upon a Time in Hollywood, una comedia sobre un actor de western venido a menos, con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, no está aún terminada, según explicó el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux.

Frémaux dijo que el deseo de Tarantino es que su película sea presentada en 35 milímetros, lo que está haciendo que el proceso de posproducción sea más lento. “Le deseo que haga una buena película, que es lo que cuenta más por un artista como él”, apuntó.

Sí estará en Cannes Elton John, que acudirá en el marco de la proyección de Rocketman, film sobre su vida protagonizado por Taron Egerton y Bryce Dallas Howard, dirigido por Dexter Fletcher y presentado fuera de competición. “Esconderemos un piano por si quiere regalarnos con su inmenso talento”, dijo Frémaux.

Y estará, pero no se le verá, el siempre esquivo Terrence Malick. Ocho años después de ganar la Palma de Oro del festival por El árbol de la vida, regresa con A Hidden Life, una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Matthias Schoenaerts y Michael Nyqvist. “No me pregunten si estará en Cannes”, señaló Frémaux, antes de precisar: “estará pero ustedes, los periodistas, no lo verán”.

Fuera de competición llegará Diego Maradona, un documental dirigido por Asif Kapadia, que ya se ha ocupado de otras figuras como Ayrton Senna o Any Winehouse. Será el segundo documental sobre Maradona que se presente en Cannes: en 2008 el astro argentino estuvo presente con la película de Emir Kusturica.

El director mexicano Alfonso Cuarón no pudo participar el año pasado en Cannes porque Roma era una producción de Netflix destinada a las televisiones, lo que no estaba en consonancia con las normas del festival francés. Este año sí viajará a Cannes, para presentar una copia restaurada del clásico de Stanley Kubrick, El resplandor (1980).

Además, se podrá ver en la sección “Una cierta mirada”, una nueva versión de un gran clásico francés, la vida de Juana de Arco. Bruno Dumont continúa con la historia de la heroína, cuya infancia narró en Jeannette, la infancia de Juana de Arco, de nuevo protagonizada por Lise Leplat Prudhomme. Y la cuota televisiva la pondrá Nicolas Winding Refren con su serie Too old to die young - north of hollywood, west of hell, de la que se emitirán los capítulos 4 y 5, fuera de competición. Además el siempre polémico realizador danés participará en una clase magistral, en la que explicará las diferencias de hacer cine para la gran pantalla o series para la televisión.