Cannes con un duro mensaje para el streaming

Después de la polvareda que significó el año pasado el Festival de Cine de Cannes, por la incorporación de dos películas de Netflix en la competencia oficial, este año se decidió que se excluirá al servicio de streaming de la competencia por la Palma de Oro.



Cabe recordar que el Festival de Cine de Cannes llega a esta decisión -excluir a Netflix, y demás plataformas online como Amazon Prime, Apple y Hulu- después de que el año pasado, el gigante de streaming decidiera mantenerse firme y estrenar sus películas (Okja de Bong Joon-ho y The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach) solo en la plataforma y no, como se quería desde el festival, en los cines franceses.



Trailer de la película "The Meyerowitz Stories", estrenada en Cannes

Además, el director del festival, Thierry Fremaux, dijo que las selfies o autorretratos durante la alfombra roja también estarán prohibidos.



“El año pasado, cuando elegimos dos de sus películas, pensé que podría convencer a Netflix de exhibirlas en los cines. Fui presuntuoso: se negaron”, dijo Thierry Fremaux a la revista Le Film Francais.



“A la gente de Netflix le encantó la alfombra roja y le gustaría mostrarnos más películas. Pero han entendido que su intransigencia sobre su modelo (de negocio) choca con el nuestro”, agregó. De todos modos, Netflix podría exhibir sus películas al margen del festival, o sea fuera de la competencia oficial.



Ahora, el festival ha cambiado sus normas y parece, como subraya su director, caminar por una senda diferente de la de las nuevas plataformas que están creando “híbridos” entre lo que es el cine y las series. “La historia del cine y la historia de Internet son dos cosas diferentes”, ha concluido Frémaux.



Las "selfies" ya no se permitirán en la alfombra roja del festival de Cannes. Foto: Archivo

Y esta decisión de Cannes provocó una ola de comentarios sobre la posibilidad de que producciones realizadas para los servicios de streaming puedan competir en festivales de cine. Por ejemplo, el Festival de Cine de Venecia, no comparte la postura de Cannes. “Nuestra relación es óptima, tratar de parar la marea con una mano es ir contra el tiempo”, dijo su director, Alberto Barbera.



Tampoco las selfies

Por otro lado, la decisión de Cannes de prohibir las “selfies” tomadas por miembros de la audiencia en la alfombra roja provocó un revuelo. Fremaux dijo que este tipo de fotos generaban “un lío” para los organizadores.



Consultado sobre si esa decisión era anticuada, Fremaux dijo: “No, es más bien lo contrario y ya verán que otros hacen lo mismo”. Las “selfies”, dijo, “van en contra de la reputación de Cannes. Una cierta elegancia y discreción”.



Además, Fremaux también dijo que las exhibiciones para la prensa de películas con estreno mundial en Cannes tampoco se realizarían más.



Todavía faltan 40 días para el comienzo del festival (será del 8 al 19 de mayo), que este año tendrá a la actriz australiana Cate Blanchett como presidenta del jurado.



Contra el streaming

Claro que Fremaux no es el único que ha hablado sobre las plataformas digitales. El premiado director Christopher Nolan lo hizo el año pasado y ahora fue Steven Spielberg (este jueves se estrena en Uruguay su nueva película Ready Player One), el que dijo que “las películas de Netflix o Amazon pueden merecer un Emmy, pero no un Óscar”, ya que se trata de películas realizadas para la televisión. También dijo que estar en cines un par de semanas tampoco amerita que puedan ser nominadas a los premios de la Academia.



Trailer de la película "Ready Player One", que se estrena este jueves en Uruguay

Festivales y directores hablan contra el streaming que cada día anuncia un nuevo fichaje de realizadores, actores o productores que le sumarán contenido.