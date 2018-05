Un caminar que se hizo icónico

No deja de ser otra versión de la historia de Cenicienta con un toque moderno. Si bien en esta comedia de Garry Marshall no hay hadas madrinas, un carruaje y nada se convierte en calabaza a la medianoche, sí hay un apuesto príncipe que no duda en subirse a su limusina para ir en búsqueda de su amada.



Es que desde que se estrenó Mujer Bonita, hace casi tres décadas, se convirtió en uno de esos clásicos instantáneos que la gente mira una y otra vez. Todo gracias a la química que muestran en pantalla sus protagonistas, Julia Roberts y Richard Gere y a varias escenas inolvidables.



Sin dudas aquella escena en la que Roberts (por siempre será la Novia de América gracias a este papel) se pasea por Rodeo Drive llena de bolsas de tiendas al ritmo de la canción “Pretty Woman” de Roy Orbison, se quedó en la retina de los espectadores. Al igual que el gesto que le hace a la vendedora de una exclusiva tienda que se había negado en atenderla minutos atrás.



Trailer de la película "Mujer Bonita", disponible en NSNow de Nuevo Siglo

También Roberts con un despampanante vestido rojo en la Ópera, o como la prostituta Vivian, se hicieron tan icónicos como antes lo había sido Audrey Hepburn con sus lentes redondos mientras desayunaba bizcochos frente a Tiffany’s.



Mientras, Gere representaba el ideal de éxito de la época. Era el recio hombre de negocios decidido en comprar empresas rivales para luego cerrarlas. Aunque claro, cuando el amor toca a la puerta encontrará que hay más en la vida que comparar para vender.



La película tuvo una sola nominación al Oscar, para Roberts quien volvió a irse con las manos vacías (el año anterior había sido nominada por Magnolias de Acero), aunque hizo de esta actriz de enorme y contagiosa sonrisa todo un ícono de belleza mundial.