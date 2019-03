Brie Larson, una actriz con Oscar que ahora es la Capitana Marvel

Ian Spelling, The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de La habitación en 2015, que cambió el rumbo de su carrera y le dio un Oscar como mejor actriz, Brie Larson se dio el lujo de elegir casi lo que quisiera. En el número uno de su lista estaba Carol Danvers, alias Capitana Marvel, en un contrato con Disney y Marvel por varias películas.

Larson debutará como Danvers en Capitana Marvel, que se estrena el jueves y será la primera de Marvel con un protagonista femenino. En realidad, su primera aparición con el personaje fue en Avengers: Endgame, que se rodó antes pero se estrenará el 26 de abril.

“Lo que me emocionó fue que no es una visión idealizada de la perfección, lo que la hace ser maravillosa son sus defectos”, dijo Larson. “Eso la hace ser tenaz, astuta e interesante, y también la hace tragarse sus palabras, aprender a disculparse y cometer errores. Eso es lo que vale la pena observar y aprender en la pantalla”.

“Por otro lado, también es importante que sea mitad kree y mitad humana, lo que significa que estos dos lados de su personalidad están en lucha”, dijo la actriz de 29 años. “Tiene un lado lógico, en el que piensa con la cabeza, y está su lado emotivo que está guiado por su corazón. La película gira en torno a ella tratando de comprender que esos dos aspectos de su ser están en batalla constante”.

“Creo que, como humanos, también batallamos con eso”.

RELACIONADAS Las primeras reacciones de "Capitana Marvel" son muy alentadoras Las primeras reacciones de "Capitana Marvel" son muy alentadoras Video Las primeras reacciones de "Capitana Marvel" son muy alentadoras

Larson rechazó hablar de cualquier aspecto de la trama ultrasecreta, aunque se sabe que Capitana Marvel está ambientada en la década de 1990, con una guerra alienígena que amenaza la Tierra. En el elenco están Annette Bening, Gemma Chan, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lashana Lynch, Ben Mendelsohn y Lee Pace. Jackson vuelve como Nick Fury, solo que en esta ocasión en una versión más joven, menos cascarrabias y sin el parche del futuro director de S.H.I.E.L.D.

Sí habló sobre cómo se puso en forma, con infinitas horas en el gimnasio por nueve meses. Larson registró el proceso en Instagram. Su récord personal fue levantar 97 kilos.

Brie Larson como la piloto de la Fuerza Aérea que además es la Capitana Marvel. Foto: Difusión

“El primer día de rodaje tuve que hacer una secuencia de lucha en un tren en movimiento”, dijo Larson, “así que me dio gusto haberme preparado, porque pude lanzarme y sentirme absolutamente segura de filmar una escena de acción con una mujer que acababa de conocer y decir: ‘Lanzaré un golpe de judo mientras te tengo sobre la espalda en un tren en movimiento’. Eso requiere de mucha confianza en uno mismo”.

“Me divertí mucho”, añadió. “También me ayudó mucho a tener la mente despejada y aprender a sentirme cómoda dentro de la incomodidad. Y me hizo sentir que era capaz de encarnar al personaje de una manera en la que, de otro modo, no habría podido hacerlo”.

Al hablar con los protagonistas de éxitos taquilleros como Avengers de Marvel y Aquaman de DC, todos tienen grandes historias que contar del momento en el que se dieron cuenta de que estaban en el centro de una película de superhéroes. Eso le ocurrió a Larson en una prueba de vestuario. Describió el momento como “anticlimático, de cierta forma”, y “eso es parte de lo que me gustó del personaje: su sencillez. Los trajes tienen demasiadas piezas y requieren de mucha gente. Una sola persona confecciona los guantes y otra la armadura. Una persona trabaja en una sola pierna del pantalón. Se necesitan al menos 30 personas, y 600 horas de trabajo de cada una para confeccionar uno de estos trajes”.

Este no es el primer éxito taquillero de Larson. Kong: La isla Calavera fue una película con efectos especiales muy elaborados que convenció al público de estar viendo a Larson interactuar con un gorila gigante. Aun así, es más asombroso ver a Capitana Marvel levantar el vuelo en los tráilers.

Vea un video promocional de "Capitana Marvel"

Larson adoptó un enfoque racional y práctico, distanciándose de la imagen en la pantalla. “Siempre me sentí separada por completo. En ningún momento sentí que fuera yo en absoluto. Es como si solo estuviera promocionando esta versión de otro mundo en la que realmente no sé. Een realidad no sé cómo llegué hasta aquí”.

“Se siente como algo aparte, y me parece bien”, dijo. “Se siente bien verlo como algo separado, porque solo soy un ser humano, en realidad no soy Capitana Marvel. Solo soy Brie”.

Larson comprende el impacto que podría tener en las mujeres jóvenes, en especial las niñas, verla en su revolucionario personaje de Capitana Marvel. Larson acepta por completo ese aspecto del rodaje de películas taquilleras.

“Carol fue muy inspiradora para mí”, aseguró. “Solo al leer los cómics me sentí sumamente empoderada e inspirada por su fortaleza y confianza en sí misma. Al interpretarla a diario, sentí que absorbía un poco de su personalidad. Espero que eso se transmita al público”.