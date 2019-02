Breaking Bad, una serie inolvidable que encara una nueva aventura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Breaking Bad fue una serie que rompió todos los moldes. Con cinco temporadas que se emitieron entre 2008 y 2013 (todas están en Netflix) y creada por Vince Gilligan, ingresó al Libro Guinness de los récords como la serie mejor puntuada de la historia en el sitio web Metacritic, con 99 sobre 100 en 2014, un logro que todavía mantiene a pesar de los seis años que pasaron desde su final. De hecho, ese último episodio, que vieron más de 10 millones de personas, es uno de los finales más vistos en la historia de la televisión, solo detrás de los desenlaces de Los Soprano y Sex and the City.

Además de popular, Breaking Bad fue una serie elogiada y premiada: ganó dos Globo de Oro (incluyendo mejor serie dramática) y 16 Emmy, cuatro de esos para Bryan Cranston, reconocido como mejor actor.

Centrada en la vida de un profesor de Química devenido en cocinero de metanfetaminas, Walter White (Cranston), con las temporadas fue mostrando cómo ese personaje de aspecto tranquilo y bonachón, se fue convirtiendo en el implacable Heisenberg. Fueron el cáncer inoperable que padecía y su intento por dejar algo de dinero a su familia para cuando no estuviera, los que hicieron que White, poco a poco, se fuera metiendo en el negocio de la droga. Lo acompañaba su asistente de cocina Jesse Pinkman (Aaron Paul), con quien tuvo una relación fraternal y comercial que fue mutando a lo largo de la serie hasta terminar en bandos opuestos.

Ahora, la historia continuará pero en formato película, y el rodaje ya se está desarrollando en Albuquerque (misma locación que tuvo la serie), con Jesse Pinkman como protagonista. La novedad que se conoció en estos días es que el film se estrenará a través del servicio de streaming Netflix.

Antes de la llegada de la película, el hambre de los fanáticos por la serie y sus personajes había generado el spin-off Better Caul Saul, también creado por Gilligan, y centrado en uno de los personajes más queridos de Breaking Bad, el abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), y el solucionador de problemas Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Fue en esa producción donde se conoció cómo funcionaban las cosas antes de que Walter White y Jesse Pinkman se convirtieran en la dupla más poderosa de la metanfetamina en Albuquerque.

A pesar de no tener el mismo impacto de Breaking Bad, Better Call Saul se ha convertido en una serie consolidada y premiada que ya está entrando en su etapa final, y muchos fanáticos esperan que se conecte de alguna manera con la futura película, de la que hasta ahora no se sabe demasiado. El hermetismo parece ser prioridad.

Detalles

De momento, la película lleva el título provisorio de Untitled Breaking Bad Movie (o sea, no tiene nombre definido), y continuará la historia desde donde termina “Felina”, el último capítulo de la quinta temporada de la serie. Según el sitio IMDB no hay elenco confirmado, y solo se sabe que estará escrita y dirigida por Gilligan, y que se centrará en “el escape de un hombre secuestrado y su búsqueda por la libertad”. Es una idea un tanto abstracta.

Para quienes recuerdan la serie, ese hombre secuestrado es Pinkman, quien en el último episodio termina escapando de la banda de neonazis gracias a la ayuda de Walter White.

Aaron Paul continuará siendo Jesse Pinkman en la película de Breaking Bad. Foto: Difusión

En 2013, durante una entrevista con la revista GQ, Gillian ya hablaba del destino de Pinkman tras el final de la ficción. “Mi sentimiento personal es que él logró escapar. Pero la cosa más probable, tan negativa como suena, es que van a encontrar las huellas de este chico por todo el laboratorio y van a encontrarlo en un día o una semana o un mes. Y todavía va estar siendo perseguido por el asesinato de dos agentes federales“, dijo Gillian. Puede que esa sea la idea de base para esta película.

Además, se sabe que la película se estrenará primero en Netflix y que después llegará al canal de televisión AMC (casa madre de la serie) y a los cines, a través de la distribuidora Sony Pictures, probablemente el año próximo.

Las expectativas por esta película son tan grandes, y los secretos son tantos, que un fanático llegó hasta Albuquerque, la localidad de Nuevo México, donde se está rodando el film, con la intención de conocer el rumbo de esta trama. Como si fuese un paparazzi, a través de su cuenta de Instagram (All About Saul), un muchacho ha mostrado algo del rodaje, el Owl Cafe o la antigua casa de Pinkman, que aparentemente son parte del nuevo set de filmación.

En paralelo, Aaron Paul dejó de hacer comentarios en sus redes sociales. Desde que comenzaron las grabaciones de la película, el actor desapareció de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, y su ausencia no ha hecho más que abrirle paso a una sucesión de especulaciones.

Mientras la participación de Paul en la película está confirmada, Bryan Cranston, el actor que encabezó la serie, todavía mantiene en vilo su fichaje para este proyecto. “Breaking Bad es una gran historia y muchos espectadores querían ver el cierre de algunas tramas abiertas tras el final. No sé si tengo alguna aparición, pero me emociona la idea porque se trata del mejor proyecto profesional de mi vida. No puedo esperar para ver a todo el reparto de nuevo aunque solo sea de visita”, dijo el actor a The Hollywood Reporter en la reunión por el décimo aniversario que realizó la revista a fines del año pasado.

Mientras los detalles aparecen, la historia de Breaking Bad promete volver a impactar a lo grande, mientras que Netflix se asegura otro estreno que, cuando llegue, dará que hablar y atraerá a millones.