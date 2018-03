Brad Pitt decidió pasar un año sin sexo

Luego de su escandalosa separación de Angelina Jolie, se lo acusó de violento y de sufrir adicción al alcohol y al sexo. Ahora, Brad Pitt tomó una drástica decisión en busca de salud física y emocional: no tendrá sexo durante 12 meses.

The Sun publicó que el galán multimillonario prometió no tener más momento íntimos ni romances en la modalidad touch and go. “Brad está totalmente centrado en sí mismo y en su bienestar. Adelgazó, comiendo de forma saludable y dejando el alcohol”, declaró un allegado.



"Brad estuvo en relaciones sentimentales prácticamente durante toda su vida de adulto. Ahora que está soltero está está haciendo cosas que no había podido hacer anteriormente", sumó.