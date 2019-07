Brad Pitt comparó los crímenes del clan Manson con las acusaciones a Harvey Weinstein

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brad Pitt, que está en todos lados promocionando Había una vez en Hollywood, comparó los asesinatos de la familia Manson —que sacudieron Hollywood en la década de 1970 y que es una de las historias en la nueva película de Quentin Tarantino— con el escándalo de Harvey Weinstein.

En una entrevista con el Sunday Times, Pitt recordó una historia que le contaron sus padres acerca del asesinato de Sharon Tate por parte del clan liderado por Charles Manson.

"Cuando mis padres lo describían, era como el final de su idealizada revolución. Mis padres aún son hippies pero fue la pérdida de su sueño", dijo Pitt al Sunday Times. "Fue el inmediato el cierre total de una era".

Consultado sobre qué otro momento ubica a ese nivel de quiebre histórico, Pitt señaló los escándalos sexuales que originaron el movimiento #MeToo.

"Harvey Weinstein. ¿Puedo decirlo?" , dijo el actor que en la película interpreta a un doble de riesgo que tiene contactos con la familia Manson. "

"Es más como que estamos siendo recalibrados pero de una buena manera".

"Lo que ahora veo es una nueva masculinidad, especialmente con gente que han atravesado Hollywood y su recalibración, un nuevo hombre que es más vulnerable. No estoy hablando de tonterías, me refiero a un hombre que posee sus propios defectos y los conoce y se muestra abierto al respecto. Y vulnerable, con sentimientos reales, en lugar de ser un tipo machista que intenta ser duro. Pero eso podría ser solo yo en mi vejez, en mi propio viaje, proyectándome sobre todos los demás

Sony's Once Upon a Time in Hollywood, also starring Leonardo DiCaprio and Margot Robbie, is in theaters now.