"Bohemian Rhapsody": lo que vimos de la película de Freddie Mercury

No es un día más. Es un día especial para la vida de Freddie Mercury. El cantante y líder de la banda inglesa Queen está a horas de enfrentarse a uno de sus públicos más grandes a la fecha. Es 1985. La cita es el Live Aid, el evento benéfico mundial organizado por el músico y activista Bob Geldof. Es el Wembley Stadium.

Freddie se despertó ese día como si fuera uno más en su carrera. Al menos, así se lo muestra en Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, la película de la que El País vio escenas en calidad de adelanto en un evento organizado el lunes por su distribuidora local, Life Films.

Para el show del Live Aid, Freddie se calzó unos blancos Adidas; se puso un jean claro; una musculosa blanca apretada y un brazalete de tachos que llevó en su bicep derecho. Para su retrato de Mercury en la película, el actor Rami Malek no solo reprodujo el atuendo del cantante, sino también sus movimientos. En su camino al escenario, el Freddie de Malek entra con una caminata confiada, carismática y viril, pero a la vez un poco afeminada.

Las cinco escenas de Bohemian Rhapsody, que fueron exhibidas junto a otros estrenos de 20th Century Fox en Uruguay, dieron un panorama de cómo la película dirigida por Bryan Singer (quien fue despedido al final del rodaje) tratará la vida de Mercury y su pasaje por Queen.

Por un lado, recreará con lujo de detalles los momentos más conocidos por el público: las grandilocuentes presentaciones de la banda en vivo, en las que Mercury mostraba no solo un gran dominio de su voz, sino también de la audiencia que solían ser masivas. En esos momentos la película parece ceder más al lenguaje del videoclip que al del cine.

Vea el tráiler de "Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury

Por otro lado, también están los momentos íntimos en la vida del cantante, quien mantuvo su orientación sexual como homosexual escondida del público hasta el momento de su muerte, a sus 45 años, debido a complicaciones del sida.

El miedo a la enfermedad en la sociedad de la décadas de 1980 es otro de los temas que se verán tratados en Bohemian Rhapsody, según se pudo ver en una escena que sucede en un ensayo y resulta determinante para la relación de Mercury con sus amigos y colegas: Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Son en esas instancias, las menos musicales, en las que parece que Malek, quien saltó a la fama por su introvertida actuación en la serie Mr. Robot, apunta alto. Los planos giran en torno al retrato de Malek y la reacción que su presencia provoca. Y el actor parece saberlo. Este puede que sea el papel que le valga premios y por eso su interpretación no puede dejar lugar a dudas. Mientras más de Mercury y menos de Malek se vea, mejor.

Otro de los elementos narrativos que se tratará en la historia, y que se adelantó en los tráileres de la película, es el proceso de composición que llevó a Queen a crear sus piezas más peculiares, ya sea la propia "Bohemian Rhapsody" del título o "We Will Rock You", que generó un vínculo eterno entre la banda y su público gracias a su introducción a puras palmas y pisadas. Entre las escenas exhibidas, se encuentra uno de los tantos pasajes del grupo por el estudio.

Música ¿QUIÉN PONE LA VOZ?

Ya sea en los avances o en las escenas vistas por El País de Bohemian Rhapsody, hay un elemento que sorprende: la voz que sale de Rami Malek en su papel como el cantante Freddie Mercury. En principio, parece ser evidente que el actor solo esté aportando los movimientos de su cuerpo y boca pero en realidad, los productores decidieron probar algo nuevo. En Bohemian Rhapsody se escuchará una mezcla entre tres voces: la de Malek, la de Mercury y la de un cantante desconocido contratado para acortar la distancia que separa al actor estadounidense del cantante inglés.



Bohemian Rhapsody, tiene entre a sus productores a May y Taylor, dos de los miembros fundadores de Queen. También produce el actor Robert De Niro. Más que un retrato crítico de la figura de Mercury, es más esperable que se trate de un homenaje en vida al cantante.

Por las escenas vistas y la promoción que se ha hecho hasta ahora, Bohemian Rhapsody se ve como una propuesta muy pop, que acompaña a la estética brillante, entretenida, y emocionante que se puede encontrar en el repertorio Queen. Son suficientes motivos para esperarla con ansias.