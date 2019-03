"Bohemian Rhapsody" podría tener una secuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La biopic Bohemian Rhapsody fue uno de los grandes hitos del cine del año pasado. Gracias a una recaudación de 869 millones de dólares y cuatro premios Oscar —entre ellos, mejor actor para Rami Malek—, se informó que Jim Beach, el histórico mánager del grupo, está pensando en la posibilidad de hacer una secuela.



Enfocada en la vida de Freddie Mercury y la banda Queen, la película termina con una secuencia en la que se muestra la legendaria presentación del grupo en el festival Live Aid de 1985, que se realizó seis años antes de la muerte del cantante británico. Por esta razón es que sería posible retomar la historia para completar la vida de Mercury.



En un diálogo con Page Six, Rudi Dolezal, uno de los productores de la película y director de varios videoclips y documentales de Queen, informó que el histórico mánager de la banda, Jim Beach, podría estar detrás de una segunda parte:

“Estoy seguro de que él (Jim Beach) planea una secuela que empieza con el Live Aid”, dijo Dolezal.



Además, el austríaco dijo que la posibilidad de la continuación de la historia “está siendo muy discutida en la familia Queen”.

El video de "One Vision" fue dirigido por Rudi Dolezal.

Sin embargo, representantes de Page Six se comunicaron con un allegado a Rami Malek, que les aseguró que el actor no había escuchado hablar de una nueva película. A su vez, un representante del sello discográfico que posee los derechos de difusión de la música Queen, también expresó que no había oído nada sobre secuela.

Sin embargo, sí anunció que el documental The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story, dedicado al reemplazante de Mercury, se emitirá en la cadena estadounidense ABC en abril.

Por último, cabe recordar que Brian May había anticipado la posibilidad de un proyecto similar en una entrevista a fines del año pasado: “Creo que el Live Aid es un buen punto para dejar [la historia]. Quién sabe, podría haber una secuela”, confesó el guitarrista en aquel entonces.