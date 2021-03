"Black Widow": la película de Marvel se estrenará en cines y Disney+ en julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia del coronavirus no para de darle golpes a la industria del cine y a la cultural toda, y de obligar a los estudios a hacer cambios de programacion y de plataformas. Las últimas novedades llegan por el lado de Disney, que este martes anunció que dos de sus grandes títulos de 2021 se estrenarán en simultáneo en salas y en su streaming.

Black Widow y Cruella se podrán ver tanto en pantalla gigante como a través de Disney+ con un acceso premiere, informó hoy la compañía.

Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson y un esperado lanzamiento dentro de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, fue además reprogramada. Se la esperaba para mayo y ahora se supo que se estrenará el 9 de julio en los dos formatos.

En el caso de Cruella, con Emma Stone como la famosa villana de 101 Dálmatas, la fecha se mantiene para el 28 de mayo.

Para ambos lanzamientos, además de la suscripción a la plataforma de streaming habrá que pagar un costo extra o acceso premiere, como ya sucedió con la animada Raya y el último dragón, para la que hay que abonar 16.99 dólares aparte. El pago se hace por única vez y habilita a ver la película por tiempo indeterminado (es una "compra", no un alquiler).

Además, se anunció que Luca, la animación de Disney, se estrenará directo y solamente en Disney+, el 18 de junio y sin costo extra. Y el lanzamiento de otra película de Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, se movió de julio a principios de setiembre.

Disney mantiene para estrenar en cines películas como Free Guy, prevista para agosto, The King’s Man (diciembre), Deep Water y Death on the Nile, estas ya anunciadas para 2022.

Hasta principios de mes, desde Disney habían insistido con que Black Widow solo se podría ver en cines. Una nueva ola de rebrotes obligó a cambiar la estrategia sobre la marcha.