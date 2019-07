¿Qué se sabe de la biopic de Elvis Presley?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se habían manejado nombres como Miles Teller (el joven de Whiplash), Angel Elgort (quien será el protagonista de la remake de West Side Story que prepara Steven Spielberg) y el cantante Harry Styles para interpretar a Elvis Presley en lo nuevo del australiano Baz Luhrmann. Finalmente se anunció que Austin Butler (estrella juvenil de Nickelodeon) será el encargado de ponerle el rostro al joven Elvis Presley.

Con esta película, Butler consigue su primer protagónico en el cine. Este año participa en la nueva de Jim Jarmusch, The Dead don’t die y de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ambas estrenadas en Cannes.

Austin Butler interpretará a Elvis en la película de Baz Luhrmann. Foto: Archivo

La película, todavía sin título oficial ni fecha de estreno, se centrará en los primeros años de carrera del cantante, desde la perspectiva del Coronel Tom Parker (que será interpretado por Tom Hanks), quien manejó la carrera del actor y cantante durante dos décadas.

El guion de la película estará firmado por Sam Bromell y Craig Pearce, quienes han trabajado bajo las órdenes de Luhrman en distintos proyectos, desde Romeo + Julieta, pasando por Moulin Rouge! y El Gran Gatsby hasta la serie de Netflix The Get Down, que contaba los primeros años del hip hop.