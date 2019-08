Una biografía y un policial para ver en streaming el fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los amores, dolores y desilusiones del gorrión de París

La cantante Edith Piaf no tuvo una vida fácil. Eso queda demostrado en los primeros minutos de esta biografía que dirige Olivier Dahan y le valió un Oscar a su protagonista, Marion Cotillard. Contada en un formato no lineal, se muestra parte de su infancia, su adolescencia, su ascenso en la música y la gloria que consiguió en todo el mundo. Nacida en los barrios bajos de París, criada por prostitutas y abusada y explotada por maridos, amantes y representantes, Piaf luchó toda su vida por sobrevivir y encontrar un amor que la correspondiera. Criada en medio de la pobreza, su magnífica voz la llevó a presentarse en los escenarios más importantes del mundo y entablar amistad con las personalidades de la época, que también aparecen en la película. Una forma de descubrir la vida de esta extraordinaria y desdichada cantante.

ficha La vie en rose Director Olivier Dahan. Con Marion Cotillard, Sylvie Testud y Pascal Greggory ¿Dónde? En el básico de NSNOW de Nuevo Siglo

Una amistad que se convierte en una peligrosa obsesión

Barbara (Judi Dench) es una de esas profesoras a las que más vale no encontrarse. Es déspota y ejerce su poder en una ruinosa secundaria pública de Londres. Su vida es solitaria, vive con su gata y no tiene amigos, aunque todo eso está por cambiar cuando conoce a Sheba (Cate Blanchett), una mujer atractiva y joven profesora de arte que comienza a enseñar en el mismo instituto. Si bien no se parecen en nada, Barbara ve en Sheba a una potencial amiga. Claro que cuando Barbara descubre que la nueva profesora tiene una relación con uno de sus alumnos, la veterana profesora la siente como una traición. Así, Barbara comienza a amenazar y atormentar a Sheba a cambio de su silencio, aunque nada es sencillo en esta película de Richard Eyre, donde las protagonistas parecen luchar por ver cuál de ellas es la peor.