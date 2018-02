Beyoncé y Elton John, juntos en una canción para el nuevo Rey León

Ya se había anunciado que Beyoncé le daría la voz a la leona Nala en la remake de El rey león, en la que Disney está trabajando y de la que participarán Donald Glover, Chiwetel Ejiofor y James Earl Jones (entre otros), siendo este el único que regresa de la versión original de la película.

Pero la novedad que se agrega ahora es que la estrella pop tendrá otro rol en la película, puesto que está preparando una nueva canción de la mano de Elton John, quien interpretó el inolvidable tema del film de 1994.

"Can You Feel the Love Tonight?", el tema central de El rey león

La película, prevista para 2019, tendrá cuatro canciones de la versión original: "Can You Feel The Love Tonight?", "Hakuna Matata", "I Just Can't Wait To Be King" y "Circle of Life", confirmó el propio Elton John en una entrevista con The Sun. Y a esas se le agregará una canción final para los créditos, para la que John espera poder trabajar con Beyoncé —"he hablado con su gente", adelantó— y con Tim Rice, con quien en 1995 ganó el Oscar a mejor canción original, justamente por "Can You Feel The Love Tonight?".

Con algo de suerte, esta nueva alianza le podría dar a Elton John otro premio importante para su estantería.