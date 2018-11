"Belmonte", mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Tras haberse exhibido en los festivales de cine de Toronto y de San Sebastián, Belmonte se presentó en la 33°edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Celebrado entre el 10 y el 17 de noviembre, y con la participación de más de 300 títulos argentinos e internacionales, la película de Federico Veroj ganó el premio a mejor guion.



El Astor de oro a Mejor Película fue para la española Entre dos aguas de Isaki Lacuesta que hace un par de meses ganó la Concha de Oro, el mayor premio en el Festival de San Sebastián; su protagonista, Israel Gómez Romero, se hizo con el Astor de plata a Mejor Actor.

El Astor de Plata a Mejor Director fue Roberto Minervini por What You Gonna Do When the World's on Fire, que también le dio el premio a mejor actriz a Judy Hill.

El premio del público fue para If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins, el director de la oscarizada Luz de luna.

Belmonte tiene como protagonista a Gonzalo Delgado —que ya trabajó en el diseño de arte y producción de dos trabajos anteriores de Veiroj— y narra la vida de un artista a punto de inaugurar su primera muestra de pintura en el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Sin embargo, su mente está ocupada en los cambios que vive su familia: su ex mujer está embarazada, fruto de la relación que mantiene con otro hombre, y su hija, Celeste, pasará menos tiempo con él cuando nazca su hermano.

En entrevista con El País, Veiroj comentó que Belmonte partió de "la idea fresca de contar la relación de la vida cotidiana de un personaje que se mueve en un ambiente artístico y que fluctúa en dos mundos que en realidad es uno". Además,el director comentaba que es una película "que me planteaba (y plantea a los espectadores) algunas preguntas: la paternidad, por ejemplo".

Desde el 15 de noviembre, la película de Veiroj se exhibe todos los días en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, Grupocine Torre, Life Cinemas de 21 y Alfabeta, y Movie Montevideo.

Tráiler de "Belmonte"