"Battle Angel: la última guerrera", el proyecto de James Cameron que por fin llegó al cine

Parece que a James Cameron los proyectos se le demoran más de la cuenta. El canadiense, que ha probado tener mucho talento para desarrollar y triunfar con proyectos en extremo ambiciosos —Terminator, Aliens: el regreso y por supuesto, Titanic— , no ha dirigido nada en los últimos 10 años, aunque no ha parado de trabajar. Avatar fue su último estreno y se mantiene todavía como la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Es de 2009, y fue el comienzo de un universo azul que ha prometido desarrollar, pero del que todavía no se ha podido conocer más.

Las demoras en los rodajes y producciones dilataron el megaproyecto de Cameron que, según lo previsto ahora, tendrá su segunda entrega para 2020, la tercera para 2021, la cuarta para 2024 y la última para 2025, siempre en diciembre. En las cuatro participará, además, Kate Winslet, protagonista de otro notable fenómeno de taquilla del director, Titanic.

La obsesión de Cameron con la continuidad de Avatar terminó alejándolo parcialmente de otro plan ambicioso, con el que ha estado coqueteando desde principios de este milenio. Se trata de la adaptación cinematográfica del manga GUNNM, la obra consagratoria del japonés Yukito Kishiro que, finalmente, tras casi 20 años de idas y vueltas, llegó ayer a cines locales bajo el nombre de Battle Angel: la última guerrera.

En los créditos, Cameron figura como productor y guionista, pero la dirección se la terminó cediendo a Robert Rodríguez.

Cameron se acercó al manga a principios de la década pasada, y comenzó a desarrollar lentamente el proyecto, pero la primera de Avatar se interpuso en su camino y se afirmó como prioridad. Entonces, la historia de esta cyborg llamada Alita quedó en segundo plano, y recién para fines de 2009 hubo una versión más o menos definitiva del guion. De eso hasta ahora pasaron 10 años, en los que Cameron, en su afán de mantener con vida un proyecto por el que tiene particular cariño, se convirtió en un obstáculo. Cuando en 2016 aceptó dar un paso al costado y le cedió la silla de director a Robert Rodríguez (El mariachi, Machete y más), todo fue acomodándose e su lugar, y el film llegó, tarde pero seguro, a la pantalla.

Battle Angel: la última guerrera es la historia de Alita, una cyborg que despierta en un centro de residuos tóxicos, sin saber quién es ni dónde está. La chica tiene unas habilidades muy particulares, que quedarán en evidencia cuando los malos la empiecen a perseguir, y que tendrá que usar para proteger a sus seres queridos, mientras se redescubre.

“Alita es un personaje moral en un mundo muy inmoral y oscuro”, dijo Cameron a The Hollywood Reporter, en una charla en la que explicó su interés por esta historia. “En este mundo del futuro, todos están comprometidos. Su figura paterna está comprometida; casi todos están comprometidos, se han vendido o llegaron a un acuerdo con el diablo. Excepto ella, y no lo hará”. Cameron contó que su hija mayor tenía siete años cuando él se hizo de los derechos del manga, “y pensé mucho sobre ser padre, lo que es criar a una hija y cómo será la vida en su adolescencia”.

Con esa motivación y con la intención de mantener el lineamiento estético del manga original, el equipo de producción trabajó para un resultado final que obviamente causa sensación por sus efectos visuales.

Battle Angel es una película futurista de acción real con un elenco notable, en el que figuran, entre otros, actores oscarizados como Christoph Waltz o Mahershala Ali. Mientras tanto la protagonista, Rosa Salazar, se convirtió en Alita por medio de la técnica de captura del movimiento, una herramienta de animación que permite elevar el nivel de realismo. La expresividad de Alita y su interacción con los humanos es uno de los aspectos más llamativos y unánimemente resaltados por la crítica, en las primeras semanas de exhibición mundial.

Salazar está en Maze Runner: prueba de fuego y en su secuela, y en Divergente, la serie: insurgente. Este es su primer protagónico en cine.

“James Cameron escribió un guion de 600 páginas y literalmente incluyó todo”, dijo Salazar en entrevista con The New York Times, hablando del proceso de Battle Angel. “Sin embargo, cuando le entregó el proyecto a Robert, le dijo: ‘Puedes editar lo que quieras. Ahora eres el director’. Robert, sin cambiar la esencia de Alita y la evolución de la historia, sacó lo que pudo y dejó las cosas que más nos gustan”.

Optimista, Salazar dijo que la saga de Battle Angel puede perfilarse hacia “ocho millones de direcciones distintas”, y ella está lista para enfrentarlas. El final de la película es abierto, bien como para hacer de esta historia algo grande, taquillero y contundente: ese tipo de cosas por las que Cameron y sus aliados tienen fascinación.