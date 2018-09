Como un bandido Robert Redford se aleja de la actuación

Con el estreno de la película The Old Man & The Gun, que tuvo su premiere mundial en el Festival de Cine de Toronto, Robert Redford se retira de una carrera de 50 años en la actuación con una película que calificó como una “maravillosa película para pasarla bien”.

La audiencia del Festival de Cine de Toronto estalló en aplausos tras la exhibición de la comedia de aventuras The Old Man & the Gun (de David Lowery, quien dirigió a Redford en Mi amigo el dragón hace dos años) en la que Redford, de 81 años, interpreta a Forrest Tucker, un encantador ladrón de bancos que fue capturado 17 veces durante el curso de una carrera criminal de 60 años, pero que logró escapar de la cárcel en cada oportunidad.

“Siempre me he sentido atraído por la idea de los bandidos desde que era un niño e interpreté mucho esos papeles en mi trabajo, así que esto sólo sigue esa línea”, dijo el lunes la estrella de películas como Butch Cassidy y El candidato.

Tráiler de la película "The Old Man & The Gun", última actuación de Redford

“Es una película alegre. Es una historia real. Es una película maravillosa para pasarla bien”, agregó el actor sobre este último papel ante las cámaras.

Redford dijo el mes pasado que se retiraría de la actuación después del estreno de esta película ya que quiere dedicarle más tiempo al arte -su primer amor-, aunque también anunció que planea continuar con su carrera como director.

Películas como Todos los hombres del presidente, El golpe, Descalzos en el parque y África mía convirtieron a Redford en una de las mayores estrellas de la década de 1970 y 1980 pero, a pesar de ganar un Oscar a mejor director, por el drama Gente como uno en 1981, solo ha tenido una nominación al Oscar a mejor actor por El golpe. También recibió dos nominaciones más, a mejor director y productor por El dilema en 1995. Además recibió un Oscar honorífico, en 2002, por haber creado el festival de Sundance y ser una inspiración para cineastas independientes e innovadores, había dicho la Academia en su momento.

El director David Lowery dijo que The Old Man & the Gun era una “sucesora espiritual” de las películas que convirtieron a Redford en una estrella y que la filmó con el estilo de los filmes de bandidos de la década de 1970.

Consultado sobre el atractivo de Redford, Lowery dijo que la voz y el rostro del actor en cámara tenían una cualidad que “pueden cautivarte como nada en el mundo. Lo tiene, y muy pocas personas lo tienen”, agregó el realizador.

The Old Man & the Gun, en la que también actúan Sissy Spacek, Danny Glover y Casey Affleck se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y a fin de este mes llegará a los cines de Estados Unidos.