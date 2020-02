Con "Aves de presa" inicia un año que tendrá muchas mujeres en trajes de superhéroe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se estrena Aves de presa, donde Margot Robbie vuelve a interpretar a la divertida y audaz Harley Quinn luego de su participación en Escuadrón suicida. Se trata del inicio de un año de superhéroes que tendrá, por primera vez una gran presencia femenina tanto delante como detrás de cámaras. Cinco de estas películas de superhéroes tendrá a mujeres como protagonistas y cuatro serán dirigidas por realizadoras.

Con el título completo de Aves de Presa y la Fabulosa Emancipación, y un elenco integrado por Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez y Greice Santo, la película es dirigida por una mujer, Cathy Yan quien el año pasado había llamado la atención con su primer largometraje, Dead pigs. La trama de Aves de presa se basa en el personaje antagonista de Batman al que da vida Robbie enfundada en su traje de antiheroína de DC, mientras Ewan McGregor interpretará al villano, Black Mask.

Imagen de "Los nuevos mutantes". Foto: Difusión.

Luego de varios meses de retraso y con un tono más terrorífico, el 2 de abril se estrenará Los nuevos mutantes que si bien pertenece al universo de la editorial Marvel no está relacionada con las películas del MCU. Maisie Williams (Arya Stark en Game of Thrones) y Anya Taylor-Joy (Casey en Fragmentado y Glass) son las protagonistas de esta película que se centra en un grupo de jóvenes que descubren sus poderosas habilidades mientras se encuentran recluidos en una instalación secreta del gobierno. Aceptar las heridas de su pasado e intentar escapar será parte de la trama de la película que dirige John Boone (director de la serie The Stand y el drama Bajo la misma estrella).

Solo unos días después será el estreno de la segunda película de Marvel con una mujer como protagonista, Viuda negra. Se trata de la heredera natural de Capitana Marvel (estrenada el año pasado y la primera película con una mujer al frente en los 10 años del Universo de Marvel) que se estrenará el 30 de abril en todo el mundo. Se trata de un personaje que sin bien ha ido creciendo en participación desde su primera aparición, en Iron Man 2, ahora le llega el turno de su película en solitario.

La trama de Viuda negra estará situada cronológicamente entre Avengers: Civil War y Avengers: Infinity War, y se indagará en los orígenes de Natasha Romanoff, la doble agente secreta rusa a la que da vida Scarlett Johansson. La película es dirigida por Cate Shortland y tiene en el elenco a Florence Pugh (Meg en la reciente Mujercitas) y Rachel Weisz como la hermana y tutora de Romanoff, respectivamente.

La Viuda Negra apareció por primera vez en la película de Iron Man. Foto: Difusión

Cambiando de editorial, en junio será el turno del estreno de Mujer Maravilla 1984, segunda parte de la exitosa Mujer Maravilla (2017), el carismático personaje que interpretó Gal Gadot ahora llega a los años 80 nuevamente con Patty Jenkins como la directora. Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen regresan y se suman Pedro Pascal y Kristen Wiig al reparto.

Imagen de la película "Mujer maravilla 1984". Foto: Difusión

La trama de esta segunda película todavía se mantiene en secreto aunque se supo que Wiig interpretará a Barbara Minerva, alter ego de Cheetah, una de las más conocidas enemigas de la amazona Diana de Themyscira.

La realizadora Chloé Zhao, quien llamó la atención de festivales y críticos en 2018 con The Rider será la directora de The Eternals, película que se estrenará en noviembre y tendrá al frente a Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan y a los ex Game of Thrones: Richard Madden y Kit Harington. Por lo poco que se conoce de la trama, se contará la historia de los Eternals, una raza que vivió en nuestro planeta y fue la responsable de darle forma a nuestra historia y civilización.

Presentación de "The Eternals" en la D23. Foto: Difusión

Según un estudio de la Universidad de Carolina del Sur, el 2019 marcó un récord en el número de mujeres directoras en Hollywood. Claro que ese récord no llena la desigualdad de las mujeres realizadoras ya que de las 100 películas más taquilleras de 2019, solo 12 fueron dirigidas por mujeres. Si bien es una cifra mínima, es el doble del año anterior y mejor que cualquier año desde 2007, cuando se comenzó con este estudio.

Si bien la desigualdad continúa, estas cuatro películas dirigidas por mujeres no solo son las más esperadas del año, también las que se llevarán buena parte de la taquilla en todo el mundo.



Mulán, un Disney en clave femenina

Además de las películas con superhéroes femeninos, este 2020 será el estreno de Mulán que también es una de las películas más esperadas del año. Esta remake de la animación estrenada en 1998 es la gran apuesta de los estudios Disney para este año (como e 2019 fueron Dumbo y Aladdin) que tendrá a la actriz Yifei Liu como protagonista bajo la dirección de Niki Caro. La película vuelve a contar la historia de la chica que se hace pasar por hombre para salvar el honor de su familia cuando un ejército llega para invadir la China.

Yifei Liu es una actriz que no aparenta tener 32 años. Nació en Wuhan y comenzó su carrera como actriz y bailarina con solo ocho años.

La remake en acción real de la película "Mulán". Foto: Difusión

Caro por su parte llamó la atención con su primera película, Jinete de ballenas, aquella tierna historia que protagonizó la entonces desconocida Keisha Castle-Hughes, quien fue nominada al Oscar. Desde entonces el nombre de Caro está asociado a películas con mujeres protagonistas fuertes y decididas. Su siguiente largometraje, Tierra fría le valió nominaciones al Oscar a Charlize Theron y Frances McDormand como actriz protagonista y de reparto en ese drama centrado en el abuso sexual sufrido por una mujer minera.

En 2017 Jessica Chastain fue la protagonista de Refugio en el Zoológico que contaba la historia real de un matrimonio en Polonia que utilizó el zoológico que custodiaban como refugio para la población judía de ese país durante la invasión nazi.