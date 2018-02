"Avengers", "Misión imposible" y más tráilers que estrenaron en el Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más importante del año para Estados Unidos, y en estos tiempos de globalización, es imposible que pase desapercibido en el resto del mundo. Además, más allá del deporte, la final de la National Football League (NFL), es también un espectáculo. Año a año se elige una superestrella para que entone el himno —esta vez le tocó a Pink — y además hay presentaciones en vivo de los artistas del momento.

Ayer por ejemplo fue muy comentado el tributo a Prince que realizó Justin Timberlake en su presentación, donde hasta hubo un holograma del músico fallecido en abril de 2016.

Y el mundo del entretenimiento también aprovecha para publicitar sus películas, teniendo en cuenta la gran audiencia que alcanza el evento. Por ejemplo, fue un gran día para los fanáticos del universo de Star Wars, con el adelanto de Han Solo: una historia de Star Wars o para los seguidores de J. J. Abrams (Lost, Star Trek y los episodios VII y IX de Star Wars), ya que Netflix sorprendió con el avance de The Cloverfield Paradox, película que Abrams dirige, y anunció del estreno para el mismo día.

Otros adelantos, que todavía no cuentan con versión subtitulada al español, fueron: Dundee: The Son of a Legend Returns Home, que marca el retorno de la saga Cocodrilo Dundee; Red Sparrow, la historia de Dominika Egorova, una mujer que es reclutada contra su voluntad para convertirse en agente del servicio de seguridad ruso; y A Quiet Place, un thriller psicológico protagonizado por Emily Blunt. Además, se dejó ver el avance de la segunda temporada de la serie Westworld de HBO.