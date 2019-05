"Avengers: Endgame" y "Game of Thrones" lideran las nominaciones de los MTV al cine y la televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se anunciaron las nominaciones a los premios que realiza la cadena MTV a las mejores producciones de cine y televisión. Como ha sucedido en los últimos años, las candidaturas interpretativas no diferencian género, y en las categorías secundarias, como mejor beso, mejor héroe o villano, tampoco hay diferencias entre cine y televisión.

La película Avengers: Endgame lidera las nominaciones para este año en cine con cuatro candidaturas, misma cantidad que recibió la serie Game of Thrones, que lidera en televisión

Este año, el actor Zachary Levi, protagonista de la película Shazam!, será el anfitrión de esta fiesta que se realizará el 17 de junio.

Acá, los nominados:

Mejor película

Avengers: Endgame

Infiltrado en el KKKlan

Spider-Man: un nuevo universo

A todos los chicos de los que me enamoré

Nosotros

Tráiler de "Avengers: Endgame"

Mejor serie

Big Mouth

Game of Thrones

Riverdale

Schitt's Creek

The Haunting of Hill House

Mejor interpretación en una película

Amandla Stenberg – The Hate U Give

Lady Gaga – Nace una estrella

Lupita Nyong’o – Nosotros

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Sandra Bullock – Bird Box

Tráiler de "Bohemian Rhapsody"

Mejor interpretación en una serie

Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale

Emilia Clarke – Game of Thrones

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Jason Mitchell – The Chi

Kiernan Shipka – El mundo oculto de Sabrina

Mejor héroe

Brie Larson – Capitana Marvel

John David Washington – El infiltrado en el KKKlan

Maisie Williams – Game of Thrones

Robert Downey Jr. – Avengers: Endgame

Zachary Levi – Shazam!

Tráiler de la película "Shazam!"

Mejor villano

Jodie Comer – Killing Eve

Joseph Fiennes – The Handmaid's Tale

Josh Brolin – Avengers: Endgame

Lupita Nyong’o – Nosotros

Penn Badgley – You

Mejor beso

Camila Mendes & Charles Melton – Riverdale

Jason Momoa & Amber Heard – Aquaman

Ncuti Gatwa & Connor Swindells – Sex Education

Noah Centineo & Lana Condor – A todos los chicos de los que me enamoré

Tom Hardy & Michelle Williams – Venom

Tráiler de "Aquaman"

Mejor actuación en comedia

Awkwafina – Locamente millonarios

Dan Levy – Schitt's Creek

John Mulaney – Big Mouth

Marsai Martin – Little

Zachary Levi – Shazam!

Mejor intérprete nuevo

Awkwafina – Locamente millonarios

Haley Lu Richardson – A dos metros de ti

Mj Rodriguez – Pose

Ncuti Gatwa – Sex Education

Noah Centineo – A todos los chicos de los que me enamoré

Tráiler de "Locamente millonarios"

Mejor pelea

Avengers: Endgame – Captain America vs. Thanos

Captain Marvel – Captain Marvel vs. Minn-Erva

Game of Thrones – Arya Stark vs. los Caminantes Blancos

RBG – Ruth Bader Ginsburg vs. Inequidad

WWE Wrestlemania – Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair

Mejor actuación de miedo

Alex Wolff – El legado del diablo

Linda Cardellini – La maldición de La Llorona

Rhian Rees – Halloween

Sandra Bullock – Bird Box

Victoria Pedretti – The Haunting of Hill House