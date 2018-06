Asaltantes con cara de celebridades

Sandra Bullock es una de esas actrices que no necesitan presentación. Ha estado en el cine desde hace más de dos décadas, haciendo comedias románticas, películas de acción y algo de suspenso.

Sin dudas el papel más importante fue el de Leigh Anne Tuohy, aquella ama de casa que adopta a un chico negro que tiene madera para jugar en el fútbol americano. Por esa película, Un sueño posible, Bullock se llevó el Oscar, en una edición que venía ganando todos los premios posibles (Globo de Oro y Sindicato de actores) gracias a esa faceta distinta que mostró en la película de John Lee Hancock.

Claro que mucho antes ya había conquistado a los espectadores con su enorme sonrisa, y una simpatía en escena que solo es comparable a Julia Roberts.

El jueves regresa al cine, después de tres años alejada (su última película había sido Experta en crisis) con Ocean’s 8: las estafadoras, donde comparte elenco con otras ganadoras del Oscar como Cate Blanchett y Anne Hathaway, también con Helena Bonham Carter, Awkwafina, Rihanna, Mindy Maling y Sarah Paulson. Todo un dream team armaron para esta película que dirige Gary Ross, el mismo de la saga Los juegos del hambre.

Estas estafadoras, una especie de continuación de la saga masculina La gran estafa de Steven Soderberg, trata sobre estas ocho mujeres que quieren robarse 150 millones de dólares en diamantes.

Vea el tráiler de "Ocean's8: Las estafadoras", una secuela femenina de un clásico

Así, cinco años, ocho meses, doce días y algunas horas después de haber entrado en prisión, Debbie Ocean (Bullock), quien recién salió de prisión, ya tiene una gran idea para llenarse los bolsillos de efectivo.

Al igual que su primo Danny (George Clooney, quien solo es mencionado en esta película), Debbie sabe que va a necesitar la ayuda del mejor equipo de expertas. Empezando por su antigua compañera en el crimen, Lou (Cate Blanchett). Así, juntas comienzan a reclutar a un grupo de especialistas: la joyera Amita (Kaling); la estafadora Constanza (Awkwafina); la experta compradora de objetos robados Tammy (Paulson); la hacker Nine Ball (Rihanna); y la diseñadora de moda Rose Weil (Bonham Carter).

Al igual que en la saga original, aquí hay una villana. Aunque ya no se trata de dueños de casinos de Las Vegas, sino de una actriz mundialmente conocida como lo es Daphne Kluger (Hathaway). Así, estas estafadoras deciden que el mejor escenario para realizar el atraco es la Met Gala. Un punto de inflexión para las celebridades, quienes llegan con sus mejores prendas y, por lo que muestran las fotos, es un verdadero caos tras bambalinas. Sin dudas el momento ideal para que un collar pueda ser extraviado.

Para Bullock, la comedia no es un género que le resulte extraño, ya que en su carrera ha realizado varios títulos de ese género, llegando a considerarse como una de las mejores intérpretes de ese estilo, donde la precisión para la palabra y el gesto adecuado logran hacer reír, mientras que una frase dicha a destiempo, puede arruinar toda la escena. Y Bullock lo viene demostrando en películas como Miss Simpatía (que tuvo una segunda parte), Chicas armadas y peligrosas y La Propuesta.



El género de acción, que siempre está presente en la saga de La gran estafa, no es algo nuevo para esta actriz nacida en Virginia hace 53 años. ¿Quién no recuerda a Bullock conduciendo un ómnibus a toda velocidad por la carretera mientras Keanu Reeves intenta salvar a los pasajeros? Esa es una de la tantas películas en las que Bullock demostró que no solo puede hacer comedias, y que la acción le sale natural. Al igual que pasó con La red, una de las primeras películas sobre Internet, en la que interpretó a una analista algo tímida y con pocas ganas de salir de su casa, que termina descubriendo una trama de hackers. Viéndola hoy en día, la película de Irwin Winkler resulta profética para los tiempos de fake news y ataques orquestados por los gobiernos y agencias estatales.

También en el drama Bullock ha navegado con mucha firmeza. Desde hace años viene demostrando que también es una fiera para los dramas, como lo hizo en Tiempo de matar, o 28 días, su primera película del género. También fue la protagonista indiscutida de esa gran película del mexicano Alfonso Cuarón, Gravedad, por la que volvió a estar nominada al Oscar en 2014. Una película en la que Bullock giró, se perdió en el espacio y nos dejó una de las mejores interpretaciones de su carrera. Una en la que por momentos, solo se podía ver su rostro preocupado.

Bullock, quien se ha encargado de tener una de las carreras más interesantes del cine (ha hecho también películas animadas como Los minions), está de regreso y no tiene ninguna intención de detenerse aquí. Para este año interpretará a una madre en un mundo posapocalíptico en Bird Box. Uno de los pocos géneros que le faltaban interpretar.