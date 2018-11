Una artista debe aceptar desafíos

Cuando Lady Gaga conoció a Bradley Cooper, él tocó su rostro. Gaga estaba ahí para filmar una prueba para Nace una estrella, la nueva versión del clásico de Hollywood que Cooper dirigiría y protagonizaría, pero no se mostró muy contento.

“Me dijo que no quería que me pusiera maquillaje”, recordó Gaga riendo. “Estaba tratando de engañarlo con mi maquillaje ‘natural’. Antes de decir una sola palabra, me miró, tomó un pañuelo húmedo y me limpió la cara. La toallita se puso café por la base y el corrector”.

“Debes quitártelo todo”, insistió Cooper. “Quítatelo todo”.

Se volvió una metáfora para la manera en que Gaga tuvo que despojarse de sus artificios escénicos para interpretar a Ally, una música en ciernes, la encarnación más reciente de la novata previamente interpretada por Janet Gaynor, Judy Garland y Barbra Streisand.

“Tuve que confiar en Bradley mientras me exponía de una manera en que nunca antes lo había hecho”, dijo Gaga, sobre su primer protagónico en cine.



El tráiler de Nace una estrella

Las primeras señales indican que su esfuerzo rindió frutos: Nace una estrella, que se estrena el jueves en Uruguay y hoy a las 22.30 se exhibe dentro del Monfic, recibió reseñas sólidas y se habla de nominaciones al Oscar para Cooper y Gaga y mejor la película y director.

Gaga dejó claro que no se está creyendo todos los rumores en torno al filme… Aún no.

“No leo las reseñas”, insistió. “Solo me siento muy honrada de estar con estos seres humanos tan talentosos, amables y encantadores que ahora felizmente puedo llamar amigos”.

En la versión más reciente de Nace una estrella, Gaga interpreta a una joven e insegura actriz y cantante que se enamora de una superestrella de la música, Jackson Maine (Cooper). Conforme su carrera despega, la de él comienza a caer a causa de la edad y el alcohol.

Cooper debuta como director. También escribió el guion junto con Eric Roth, ganador del Oscar por Forrest Gump.

Gaga, cuyo papel más importante ha sido el de la Condesa en American Horror Story, admitió que en un principio la idea de protagonizar una película la puso un poco nerviosa. Ese momento no duró mucho.

Videoclip de "Shallow", de la banda sonora de Nace una estrella

“El primer día de filmación, Bradley y yo nos estrechamos la mano”, recordó Gaga. “Me dijo: ‘Eres actriz’. Le respondí: ‘Y tú eres músico’”.

En ese momento, descubrió Gaga, la actuación le resultaba natural.

“Desde luego, había memorizado mis diálogos, pero cuando llegaba al plató, renunciaba a todo y tan solo existía en ese mundo, un entorno completamente liberador. No era algo rígido. Sentí que tenía una libertad artística absoluta para experimentar todo eso”, agregó.

Pudo haber sido distinto. Después de todo, Cooper y Gaga interpretan a músicos. La película estaba permeada de música.

“La música es un personaje”, dijo. “Las canciones cambiaban cada día. Teníamos todo un arsenal de melodías”.

Uno de sus momentos favoritos en el filme es uno en el que el personaje de Cooper les canta a unas drag queens. “Ella se está enamorando”, explicó. “Ve que tiene empatía, compasión y amor. Es una persona amable. Es un momento muy especial, y Bradley lo hizo con autenticidad total”.

El tema de la adicción y la depresión tocan fibras profundas en Gaga, sobre todo en el contexto de la industria del entretenimiento.

“La fama es muy poco natural”, dijo. “Vemos cómo Jack tiene problemas al respecto. Hay abuso de sustancias y trauma. Ally también sufre de depresión y tiene que lidiar con no creer en ella misma”.

“Es importante guiar a los artistas y cuidarlos en un nivel psicológico conforme comienzan a tener éxito, porque todo cambia”, dijo Gaga. “La verdad es que la gente cree que cambiamos como personas. No somos nosotros quienes cambiamos, sino todos los que están a nuestro alrededor”.

Durante el rodaje, Gaga escapó de la gran atención que recibe de los paparazzi porque estaba irreconocible.

“Me pinté el pelo de mi tono natural antes de comenzar a filmar”, dijo. “Quería adentrarme en mi personaje, y fue desafiante y liberador”.

—¿Hará más películas?



—Estoy buscando papeles que me sorprendan sobremanera o como se diga. Para mí, debe ser un proyecto especial. Debe ser una gran obra”.

En cuanto a los rumores del Oscar, prefiere ignorarlos.

“Estoy muy agradecida de que Bradley haya creído en mí”, dijo Gaga. “Solo quería darle todo lo que tenía. Hasta la última gota de sangre. Todo mi miedo, mi vergüenza, mi dolor, mi amor y mi generosidad”.