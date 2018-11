Argentino se lleva primer Oscar de la temporada

El compositor argentino Lalo Schifrin recibió el Óscar honorífico de manos de Clint Eastwood, uno de sus grandes colaboradores en el cine, y culminó su discurso con la frase: “¡Misión cumplida!”, en alusión a Misión: Imposible, la banda de sonido por la que es conocido mundialmente.

“Creo que hemos hecho ocho películas juntos, Lalo. ¿Puedes subir y ayudarme a recordarlas? No puedo ver bien la pantalla”, dijo Eastwood desde el atril de la sala Ray Dolby Ballroom.

Eastwood, de 88 años, ayudó a subir las escaleras a Schifrin, de 86, mientras sonaba la banda sonora que hizo historia en la televisión de la década de 1960 y que acompaña a Tom Cruise en seis películas de gran éxito.

Vea el video oficial de la entrega del Oscar a Lalo Schifrin por Clint Eastwood

“Sin esa música, Cruise habría fracasado en su primera misión y no habría habido cinco secuelas”, apuntó Kathy Bates, que actuó en The Bridge of San Luis Rey, musicalizada por el argentino.

Eastwood presentó a Schifrin con cariño y recalcó que les une el amor que ambos profesan por el jazz, además de sus películas juntos como Harry, el sucio y sus secuelas.

La Academia entregó también un Óscar honorífico al publicista Marvin Levy, la actriz Cicely Tyson y los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall.

La velada supuso la décima edición de los Premios de los Gobernadores, un evento más discreto, sin transmisión en directo y con muchos menos invitados que la ceremonia de los Óscar.