Se anunció una biopic sobre Boy George, el cantante de Culture Club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, la historia de Queen y su vocalista, Freddie Mercury, y el estreno de Rocketman, la biopic sobre la vida de Elton John, se anunció que la vida de otro músico inglés llegará al llegará al cine a través de una biopic.



Según informa el sitio especializado Variety, MGM está desarrollando una biopic, sin título todavía, basada en la vida de la cantante de Boy George, que será dirigida por Sacha Gervasi, responsable de las películas La Terminal y Hitchcock, adjunto en el proyecto para escribirlo y dirigirlo.



Los productores serán Kevin King Templeton (productor de las dos películas Creed) y Paul Kemsley. A su vez, George y Jessica de Rothschild serán los productores ejecutivos.



La película hará foco en su educación en una familia irlandesa de clase trabajadora y su posterior fuga para convertirse en el líder andrógino de la banda Culture Club, que lanzó su álbum debut Kissing to Be Clever en 1982, en el que destacó el single "Do You Really Want to Hurt Me?". Al disco le siguieron los éxitos "Time" y "I'll Tumble 4 Ya", con los que vendieron más de 100 millones de sencillos y más de 50 millones de discos.

Además de su música, George se hizo famoso por su sentido del estilo y la androginia, así como por su ambivalencia hacia el sexo. A su vez, fue un adicto a la heroína durante muchos años y en 2005 fue arrestado por posesión de cocaína. Tres años más tarde cumplió cuatro meses de prisión por el asalto y el encarcelamiento falso de un acompañante masculino.



Actualmente, MGM también está desarrollando una película biográfica de Aretha Franklin, que será protagonizada por Jennifer Hudson.