Anthony Hopkins no se trata con su hija

El actor de Westworld hizo unas polémicas declaraciones sobre su hija Abigail, quien ya tiene 48 años; "no sé si soy abuelo, y no me importa". Hopkins no es de esquivar las preguntas delicadas y de índole personal, y al ser consultado por el programa Radio Times sobre su vínculo con su hija Abigail, fruto de su primer matrimonio con Petronella Baker. "La gente rompe relaciones. Las familias se rompen y, ya se sabe, tenés que seguir con tu vida. La gente hace elecciones. No me importa que sea en una u otra dirección", reveló el actor, quien añadió que "no tiene ni idea" de si es abuelo y que tampoco le importa. "Ella vive en algún lugar de Inglaterra. Tenemos una relación fría. La vida es fría", subrayó.

Sus declaraciones responden a la involución marcada que tuvo el vínculo con su hija. Luego de su separación de Baker, el actor no volvió a ver a Abigal - quien por entonces tenía cuatro años - hasta cinco años después de ese primer distanciamiento.

"Creo que somos dos extraños. A los hijos no les gustan sus padres. No tienen que quererse entre ellos", prosiguió el actor, quien actualmente se encuentra promocionando el inminente estreno en la BBC de una nueva adaptación de Rey Lear de William Shakespeare.

Si bien en la actualidad se encuentran alejados, en los noventa Abigail - actriz, directora de teatro y cantante - colaboró con su padre en ciertos rodajes, como el caso de Lo que queda del día. Sin embargo, la relación no pudo sostenerse a lo largo del tiempo y la hija del actor ha llegado contar que ese mal vínculo le generó pensamientos suicidas, también producto de la depresión y el abuso de sustancias. Hopkins, por su parte, no se hizo eco de las declaraciones y actualmente vive alejado de Abigal, en California, junto a su tercera esposa, Stella Arroyave. "Ella es muy buena conmigo, se preocupa porque trabajo demasiado", concluyó.