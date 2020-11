Anthony Hopkins habla de cómo es tener una buena racha en su carrera a los 82 años

Kyle BUchanan, The New York Times

¿Habré escuchado mal a Anthony Hopkins? Quizás hubo algún tipo de falla en nuestra llamada de Zoom, o quizás la palabra real que Hopkins pretendía usar había sido oscurecida por su acento galés. Pero, luego lo escuché decirlo de nuevo. ¡Dos veces!

“Fue fácil”, me dijo con una sonrisa. “Tan fácil”.

Habíamos estado hablando de algo que no parecía nada fácil: su actuación de tour de force en el drama The Father, en el que Hopkins interpreta a un patriarca londinense que lucha contra la demencia. A medida que el personaje se encuentra atascado en el tiempo y lucha por encontrarle sentido a lo que le rodea, Hopkins va y viene con una gracia asombrosa que puede ponerlo de nuevo en la carrera por los Oscar.

A los 82 años, a veces se le pide que aconseje a los artistas jóvenes, y él está feliz contándoles historias de su carrera con una eficiencia enérgica y bondadosa. Pero, cuando esos jóvenes actores se preguntan qué más se puede hacer para diseñar sus actuaciones, Hopkins les aconseja invariablemente que hagan menos.

“La cosa, de alguna manera, es exponerse, dejar caer todas las máscaras”, dijo Hopkins. “Pero, lleva un poco de tiempo quitar eso porque todos queremos escondernos”.

“Les contaré una historia”, dice. “Spencer Tracy estaba en Londres con Katharine Hepburn, y vieron a Laurence Olivier haciendo Titus Andronicus”. Olivier había usado mucho maquillaje y una nariz falsa para el papel, y según Hopkins, la pareja estadounidense que estaba de visita miró con recelo sus prótesis. “Tracy le dijo a Olivier: ‘Larry, dime, ¿quién crees que se creen que eres? El público sabe que eres tú’”.

Ciertamente, el público de The Father sabrá que es Hopkins; el personaje incluso se llama Anthony, y las décadas que hemos pasado maravillándonos de la inteligencia y el carisma del actor en la pantalla solo hacen que la difícil situación de su personaje sea aún más conmovedora. Aun así, no debería tener una idea equivocada. Cuando Hopkins dijo que era fácil desempeñar un papel tan electrizante, eso no es una acto de modestia. Todo lo contrario.

“No voy a ser ultramodesto en esto: tienes que saber cómo encender esa electricidad”, dijo. “Y sé cómo encenderlo. Lo he estado haciendo durante mucho tiempo “.

Desde su casa en Pacific Palisades, donde ha pasado los últimos meses en cuarentena, a Hopkins le gusta mirar hacia la costa y observar los autos. Todos tienen tanta prisa por llegar a algún lugar. Alguna vez, él también estaba así de impaciente.

Cuando era niño y crecía en Port Talbot, un barrio gris y sombrío en Gales, Hopkins no se distinguía en nada. No tenía aptitudes para la escuela ni los deportes, y su padre, un obrero severo, lo miraba con escepticismo. “Dios lo bendiga”, dijo Hopkins, “pero sí lo recuerdo diciendo: ‘Oh, no tienes remedio’”.

Un encuentro casual con Richard Burton, que había crecido cerca de Port Talbot y que se convirtió en una estrella de Hollywood, ayudaría a impulsar a Hopkins hacia la actuación. Imitador talentoso, vio mucho en la trayectoria de Burton que estaba desesperado por emular.

“Quería ser famoso. Quería ser rico ”, dijo Hopkins. “Quería tener éxito, compensar lo que pensaba que era un pasado vacío. Y me convertí en todas esas cosas”.

Esa ambición se extendió también a sus interpretaciones: durante una producción de Equus en Nueva York, el director John Dexter descubrió que Hopkins había garabateado en los márgenes de su guion. “¿Qué es esta basura?”, le preguntó Dexter. “Solo aprende las líneas”. Katherine Hepburn -que actuó junto a Hopkins en su debut cinematográfico de 1968, El león en invierno- también le aconsejó que lo mantuviera simple.

Hopkins obedeció, aunque su vida privada se volvía cada vez más complicada; bebía mucho y todo lo que ganaba se podía malgastar. Un día, se despertó de un estupor ebrio en un hotel de Arizona, sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí.

“Pensé, ‘bueno, tengo que detener esto porque voy a matar a alguien o a mí mismo’”, dijo Hopkins. “Mi vida, a partir de ese momento, adquirió un nuevo significado”.

A los 38 años y sobrio, sus modales se volvieron más ligeros y su trabajo, más fácil. Incluso su actuación aterradora como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes (1991) fue “fácil”, dijo Hopkins. Vuelva a ver la película y es probable que note cuánto se divierte Hopkins. “Tienes que tocar estas cosas con humor”.

El silencio de los inocentes le dio el estrellato que tanto había deseado (así como el Oscar), y hubo actuaciones magníficas en los 90 en La mansión Howard y Lo que queda del día y, por supuesto, y algunas películas divertidas como Al filo del peligro en la que pelea con un oso. También se sumergió en las secuelas de Lecter y estuvo más que feliz de aceptar trabajos en las franquicias de Thor y Transformers.

Sin embargo, en los últimos años Hopkins, que está por cumplir 83 años, ha experimentado una especie de renacimiento. Llama a The Father, el mejor papel que ha tenido en años y la culminación de una racha caliente tardía que incluye Los dos papas del año pasado; El vestidor junto a Ian McKellen; una versión repleta de estrellas de Rey Lear y una temporada en Westworld de HBO.

Pero ya no atribuye esas victorias al talento y la ambición. “Miro hacia atrás y pienso: ‘De todos modos, todo es un sueño’”, dijo, encogiéndose de hombros de nuevo afablemente. “De eso estoy convencido. Para mí, es una ilusión, eso es todo “.

“No sé mucho sobre nada”, dijo, “excepto que sé que lo que hago ahora no tiene ninguna importancia en el esquema de las cosas”. En casa con su esposa, Stella Hopkins, persigue placeres que no tienen nada que ver con su carrera como actor, ya sea leer en su iPad, practicar Brahms en el piano o dejar que el gato brinque en su regazo a la hora del almuerzo. “Me siento en paz. Viví una larga vida”.

A veces, su esposa captura un momento zen y lo publica en sus cuentas de redes sociales; un tweet reciente de Hopkins en su patio trasero, medio sonriendo mientras el sol iluminaba sus ojos azules, estaba subtitulado, “Mantente presente. Un día a la vez”. El tuit obtuvo más de 134.000 me gusta. “Soy bastante popular”, dijo y le brillaron los ojos.