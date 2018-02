Un año con un montón de películas

En pleno proceso de transformación de una manera que solo se dio a fines de la década de 1940 cuando apareció la televisión, el cine sigue siendo la manifestación artística más comentada, seguida y rentable del mundo.

El cine estadounidense, por ejemplo, volvió a subir en recaudación en su mercado doméstico con 11.748 millones de dólares de recaudación. Sin ser el mejor año reciente (eso fue 2002 por 3.000 millones de dólares de diferencia), es un aumento importante con respecto a 2017.

Cuatro películas superaron los mil millones de dólares de recaudación mundial: Star Wars. El último jedi; La bella y la bestia; Rápidos y furiosos 8 y Mi villano favorito 3. Los 10 primeros puestos, además se completaron con cuatro películas de universos de superhéroes (Spider-Man. Homecoming, Guardianes de la galaxia Vol. 2,Thor Ragnarok y Mujer maravilla) una remake (Jumanji) y una película china (Wolf Warrior 2).

Ese seleccionado taquillero resume bastante bien lo que nos espera, por lo menos del lado de cine comercial, para este 2018. El cine siempre ha sido una industria que apunta a lo seguro y ante un ecosistema ampliado a otras plataformas siempre ha reaccionado igual: más de lo mismo, lo más espectacular posible.

En un panorama tan monótono, al menos desde acá lo más destacado será el estreno de la nueva película del uruguayo Fede Alvarez, The Girl in the Spider’s Web, su versión del quinto libro de la saga Milenium, Lo que no te mata te hace más fuerte. Por ahora, la película, que ya se está rodando, tiene elenco repleto de figuras del momento: Claire Foy (The Crown), Vicky Krieps (El hilo fantasma), Lakeith Stanfield (¡Huye!), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) y Sverrir Gudnason (Borg McEnroe). Es uno de los platos fuertes del año y su estreno el 8 de noviembre hace pensar en intención de Oscar.

Más allá de esa peculiaridad, el resto irá por el mismo lado. Habrá secuelas, por ejemplo, uno de los recursos más utilizados por la industria actual. Estarán Paddington 2 (15 de marzo), Titanes del Pacífico (22 de marzo), Los increíbles 2 (14 de junio), Jurassic World: El reino caído (21 de junio), Misión imposible: Repercusión (28 de julio), Mamma mia: Aquí vamos otra vez (19 de julio), Hotel Transilvania 3 (vacaciones de julio), El justiciero 2 (la de Denzel Washington, 30 de agosto), Sherlock Gnomes (22 de marzo) y Sicario 2: Soldado (28 de junio) y Animales fantásticos y los crimenes de Grindelwald (18 de noviembre).

Los increíbles 2 llega a los cines el 14 de noviembre

Serán inevitables además, las travesías por el mundo de los superhéroes. Parecería que Avengers: Infinity War (26 de abril) es la más ambiciosa de la saga Marvel con todos los superhéroes unidos contra Tanos, el villano que interpreta Josh Brolin. También estarán otros paladines como Deadpool 2 (17 de mayo), AntMan y La Avispa (18 de julio), Aquaman (recién el 27 de diciembre). El año, además, tendrá su habitual envío de la saga más exitosa de todos los tiempos: Han Solo: Una Historia de Star Wars (24 de mayo) cuenta la juventud del célebre contrabandista que en la versión original interpretaba Harrison Ford; el puesto lo ocupa ahora Alden Ehrenreich. Hablando de películas derivadas, Ocean’s 8, la versión femenina de La gran estafa, aquella con George Clooney y Brad Pitt va el 14 de junio.

Avengers: Infinity Wars tiene previsto su desembarco para el 26 de abril

Habrá remakes, algunas de esas que llaman la atención, Mary Poppins, por ejemplo, que tiene a Emily Blunt donde antes estaba Julie Andrews. También habrá (en octubre), una nueva Nace una estrella con Lady Gaga y Bradley Cooper (que también dirige) y ya en un ratito, el 15 de marzo, llega una nueva versión de El vengador anónimo, aquella con Charles Bronson haciendo justicia con mano propia ahora con Bruce Willis a los tiros. Y Diego Luna será el gangster que antes fueron Paul Muni y Al Pacino en una nueva Scarface, anunciada para agosto. Y habrá Depredador, Tomb Raider y Noche de brujas.

No todo es público juvenil en el cine y algunos grandes directores tendrán nuevas películas. La lista incluye por ahora a Steven Spielberg (Ready Player One, 29 de marzo), Ava Du Vernay (la de Selma, debutando para Disney con Un viaje en el tiempo), Faith Akin (En pedazos) y se esperan las nuevas películas de los ganadores del Oscar del año pasado: Barry Jenkins el de Luz de luna que vuelve con If Beale Street Could Talk y Damian Chazelle (el de La La Land) que en noviembre estrena First Man, con Ryan Gosling como el astronauta Neil Armstrong.

La nueva de Misión Imposible, la sexta de la saga se estrena el 28 de julio

Finalmente y como para terminar con este listado enorme, las dos grandes estrellas del cine rioplatense tendrán películas. Ricardo Darín comparte elenco con Mercedes Morán en Amor a última vista (9 de agosto) y Guillermo Francella estrena Mi amigo Bruno (23 de agosto). Hablando de América Latina, el 8 de marzo se estrena Una mujer fantástica, la chilena nominada al Oscar.



O sea, el cine busca colarse entre tanta oferta con un montón de películas. La lista es un poco previsible, cierto, pero también un poco para todos los gustos.