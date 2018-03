Animadas, oscarizadas y esperadas: las películas que llegan a Netflix este mes

Como todos los meses, Netflix anunció la cartelera con estrenos de cine y series. Y como este es un mes especial para los cinéfilos que están atentos a todo lo que tiene que ver con los Premios Oscar y sus repercusiones, les alegrará saber que entre las adquisiciones está una de las candidatas al Oscar de Animación. Loving Vincent es la cinta en cuestión, definida por nuestros críticos como "una película que maravilla como pintada por Van Gogh", y está disponible desde el 1 de marzo.



RELACIONADAS Las series que llegan a Netflix en marzo Las series que llegan a Netflix en marzo Video Las series que llegan a Netflix en marzo

Tráiler de Loving Vincent, que está en Netflix desde el 1 de marzo

Desde el primer día del mes también está la historia de un novelista y su mujer actriz que evocan su historia de amor desde la música, The Last Five Years, una película de 2014 que tiene a Anna Kendrick y Jeremy Jordan como protagonistas.

Para los que prefieren suspenso, drama y acción, está Shot Caller, de 2017, que narra la historia de un "hombre de bien" que se transforma en un gangster californiano.

3 de marzo

La franquicia de terror sobrenatural incorpora su quinta y última parte al catálogo: Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma. Hasta ahora estaban disponibles las partes dos, tres y cuatro. Si bien es la quinta película, funciona como secuela de la tercera entrega: los nuevos propietarios de la casa original de Katie y Kristi Rey encuentran las cajas de videos con sucesos extraños en el sótano.

9 de marzo

The Outsider es una de las originales de Netflix para el mes. Es una oportunidad para volver a ver a Jared Leto en acción, esta vez como Nick Lowell, un hombre que ingresa a la oscuridad de la yakuza, mafia japonesa.

Jared Leto en el tráiler de The Outsider

10 de marzo

Frente al mar es la película que dirigió Angelina Jolie y en la que actuó junto a Brad Pitt en 2015. En la trama, Jolie es una exbailarina y Pitt un escritor de éxito que sobreviven a un matrimonio desarmado, mientras mantienen un hotel en la costa. Malas críticas, pero una oportunidad para ver a estos dos actuar juntos.

Tráiler de Frente al mar, dirigida por Angelina Jolie

También para esa fecha se espera Krampus: maldita Navidad, ambientada en la época navideña que mezcla terror y comicidad, cuando la falta de espíritu festivo despierta a Krampus, la fuerza maligna anti Papá Noel.



12 de marzo

Otra novedad es el thriller Annihilation, original del servicio de streaming, con Natalie Portman a la cabeza como la bióloga Lena, quien, unida a otras científicas, deberá salvar a su marido luego de que va a trabajar a Área X.



Tráiler oficial de Annihilation, donde Natalie Portman se enfrente a Área X

16 de marzo

De esas películas que conquistan a toda la familia, Benji es la historia de dos hermanos que corren peligro al ser secuestrados y deben ser rescatados por un perro mestizo, amigo de todo el barrio. Es una nueva versión de la película con el mismo nombre que fue estrenada en 1974.

Tráiler de una nueva versión de la película de 1974

23 de marzo

Hacia fin de mes también habrá estrenos. Por un lado, está la película de acción Código abierto, sobre una integrante de la CIA que termina revelando información a los terroristas. También estará Game Over, Man, comedia en la que tres amigos se convierten en comandos letales cuando un grupo terrorista ataca el hotel donde trabajan.

24 de marzo

Y para continuar celebrando la temporada de premios, nada como volver a una de las favoritas de años anteriores: La habitación, con la actuación de Brie Larson (ganadora al Oscar como Mejor actriz en 2016) como una madre que trata que la vida de su hijo sea lo más normal del mundo, cuando en realidad están atrapados en un cubículo sin ventanas.

Tráiler de La habitación, una de las favoritas del Oscar de 2016