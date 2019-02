Angelina Jolie volverá al cine con un thriller: los detalles de su regreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya hace tres años de la última vez que la ganadora del Oscar Angelina Jolie protagonizó una película. Fue con Frente al mar, aquel drama que dirigió y protagonizó junto a su entonces esposo, Brad Pitt, que parecía ser una premonición de lo que iba a venir en su vida privada. Desde entonces la historia para Jolie cambió y bastante. Se divorció de Pitt, dirigió una película (First They Killed My Father, está en Netflix), y si bien nunca se alejó del todo del cine —prestó su voz para la tercera parte de Kung Fu Panda—, su rostro no había vuelto a aparecer en la pantalla grande.

Pero ahora, mientras la segunda parte de Maléfica se espera para 2020, la actriz será la protagonista del thriller Those Who Wish Me Dead que dirigirá y escribirá Taylor Sheridan, quien demostró un buen ojo para la dirección con Viento salvaje, y se ha encargado de importantes guiones como Sin nada que perder, que le valió una nomiación al Oscar, y la también premiada Sicario. Ahora Sheridan adaptará el guion de la novela de Michael Koryta, para realizar su nueva producción.

La historia será un thriller que se ambientará en Montana. El protagonista será un niño de 14 años que presenció un asesinato, y Jolie será una experta en supervivencia que tendrá que proteger al joven de los asesinos, e intentar sobrevivir de un incendio forestal.

La filmación comenzará en mayo, cuando Sheridan se libere de sus compromisos de la serie Yellowstone, que protagoniza Kevin Costner y Sheridan dirige, produce y escribe.