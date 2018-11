Un amor siempre es un drama

Es seguramente el Martin Scorsese más exótico: una historia de amor de época. El vínculo puede estar porque transcurre en Nueva York, el escenario habitual de sus películas, aunque en el último tercio del siglo XIX: las imágenes que reconstruyen la ciudad de aquella época es una de las grandes escenas de la película.

Basado en una novela de Edith Warton, cuenta la historia de un abogado (interpretado por Daniel Day-Lewis) que está prometido con una joven aristócrata (Winona Ryder) y todo parecía funcionar bien. Pero todo se complica cuando aparece una prima (Michelle Pfeiffer) y trastoca al atildado novio. La película tuvo cinco nominaciones al Oscar y se llevó, más que justificadamente, el premio a mejor diseño de vestuario.

Tráiler de la película "La edad de la inocencia"

Scorsese saca el Luchino Visconti que lleva adentro y le da el toque de distinción que necesita una historia así.

“Uno de los géneros que realmente admiro es la pieza de época, incluso en su versión más cutre, tipo El conde del Monte Cristo”, le dijo Scorsese a Roger Ebert cuando el estreno en 1993. “Cuando tenía nueve o 10 años, mi padre me llevó a ver La heredera, la primera obra de época que tuvo un poderoso impacto en mí. No entendí cada detalle, pero sabía que algo terrible había pasado, un quiebre en la confianza y el amor y todos estaban vestidos tan bien y andaban por lugares tan lindos. No entendía cómo un padre podía hablarle así a una hija, explicándole que ese hombre estaba con ella por el dinero”.

La Heredera, vaya referencia. Pero con La edad de la inocencia puso una película en ese canon del melodrama estadounidense.

Ficha La edad de la inocencia Origen Estados Unidos, 1993 Con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder Dónde Netflix