Amistad femenina puesta a prueba

Uno de los puntos fuertes que tiene Un pequeño favor es la dirección de Paul Feig (el de Las cazafantasmas y La espía), quien le da un toque de comedia a un thriller sobre la desaparición de una joven mujer, quien es buscada por cielo y tierra por su mejor amiga. Así, lo que podría ser una historia policial más, gracias a Feig se convierte en una película llena de sorpresas con algunas traiciones, revelaciones, algo de amor, algunos asesinatos y una buena dosis de venganza.

Las amigas son Stephanie (Anna Kendrick) y Emily (Blake Lively), quienes viven en un suburbio a las afueras de la ciudad y para los demás padres del colegio son polos opuestos. Stephanie es una madre helicóptero, muy impulsiva y enérgica, dedicada día y noche a su hijo mientras maneja un “mommy blog” donde da recetas y distintos tips para animar fiestas infantiles.

Emily es una madre trabajadora que le hace las relaciones públicas y le “apaga los incendios” a un importante diseñador de modas, y tiene como primera prioridad su trabajo, luego ella y la familia, cuando hay tiempo. Ella es elegante, rica y sofisticada, el sueño de cualquier madre y todo lo que Stephanie alguna vez soñó. Aunque no todo lo que brilla es oro, ya que hay (y son muchísimos) secretos que su “mejor amiga” le esconde.

Ficha Un pequeño favor [***] Director Paul Feig Con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Glenda Braganza y Dyanne Ramsay. Duración 117 minutos Estados Unidos, 2018.

Título original: A simple favor.

Guion: Jessica Sharzer, basado en la novela de Darcey Bell.

Fotografía: John Schwartzman.

Música: Theodore Shapiro.

Vestuario: JRenee Ehrlich Kalfus.

Edición: Brent White.

Si bien parecen provenir de universos distintos, estas madres se hacen amigas, o algo que Stephanie siente como amistad, una confidente con quien hablar de sus temas más profundos y perturbadores. Así se llega al “pequeño favor” del título.

Es que cuando la bella y aguerrida Emily le pide a Stephanie que cuide a su pequeño hijo por unas horas, ésta acepta sin dudar, aunque cuando las horas (y los días) siguen, la desaparición de Emily se convierte en la obsesión de Stephanie, quien comenzará a investigar (como una Veronica Mars o Betty Cooper en Riverdale), lo sucedido.

Tráiler de la película "Un pequeño favor"

Kendrick y Lively (pero sobre todo Lively) se lucen en esta película que cuenta además con una excelente edición (se inicia a la mitad de la historia y desde entonces va y viene en el tiempo) y un impresionante diseño de vestuario donde se contraponen las personalidades de los personajes a través de las impresionantes indumentarias que usan.

Así, a medida que avanza, los personajes irán modificando su manera de vestir y mostrarse frente a los demás.

Feig, quien ya había demostrado que tiene buenas ideas para la comedia (aunque no siempre bien ejecutadas), está al frente de esta película que resulta ser una combinación de comedia con suspenso. Un encuentro entre Las diabólicas con Perdida, mucho de comedia negra y muchos (tal vez demasiados) giros argumentales.

Lo que no evita que sea una película en la que uno se sumerge desde el inicio, hasta el revelador final. Uno que además tiene un guiño a Deadpool, aunque no vale adelantar nada para no estropear lo mejor de la película: saber dónde está Emily y qué le sucedió.