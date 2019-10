Amazon Prime tendrá contenido de Disney y Marvel en su servicio de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En lo que viene siendo una lucha por el dominio del streaming, ante el inminente inicio de Disney+, las empresas más grandes comienzan a disputarse el contenido que podrán sumar a su catálogo. Y es el servicio de Amazon Prime el que se ve beneficiado en el forcejeo entre Netflix y Disney que ha tenido contratos exclusivos y multimillonarios con conocidos creadores de series y películas.

Netflix, por ahora el gigante del streaming ha visto cómo mes a mes comienzan a despedirse series y películas de Marvel, Pixar, Star Wars y Disney. Y la razón, según la revista Variety, es que Amazon contará en su servicio de streaming con esos títulos, a los que se le sumarán estrenos como la saga Toy Story y novedades como El Rey león y Avengers: Endgame.

Ryan Murphy, Mindy Kaling, Carlton Cuse, Shonda Rhimes, Greg Berlanti y David Benioff y D.B. Weiss, exclusivos del streaming. Foto: Difusión

El acuerdo entre ambas empresas se inició este mes y estará en vigencia hasta setiembre del año próximo. Esto se debe a que Disney planea lanzar su servicio de streaming en América Latina recién en el primer trimestre de 2021.

"Capitana Marvel" llegará al servicio de Amazon Prime. Foto: Difusión

Por este motivo, llegan al catálogo de Amazon Prime Video películas como Capitana Marvel, Iron Man, Thor: Un mundo oscuro, Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia vol. 2, entre otras películas, además de series como Grey's Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother.

Mientras en noviembre se estrena, en Estados Unidos, el servicio Disney+, ya comienzan a verse las consecuencias de este nuevo servicio que tiene una batería de éxitos como para hacerle competencia a los gigantes del contenido a demanda.