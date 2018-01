Amazon no sabe si estrenará la película de Woody Allen

Que Woody Allen está en el foco de la polémica ya no es novedad. Hace algunos días su hija adoptiva, Dylan Farrow, dio la primera entrevista televisiva hablando sobre el abuso sexual del que acusa a su padre desde hace años. La joven ya había publicado una carta en 2014 que pasó bastante inadvertida, pero ahora, con todo el movimiento del Time's Up, su voz tomó otro volumen y varias figuras de Hollywood mostraron su arrepentimiento por haber actuado con el director.

Ahora, parece que A Eainy Day in New York, el último proyecto que tenía fecha de estreno para este año, no tendrá cabida. Es que Amazon Studios, según indica el sitio Vulture, se unirá a las manifestaciones de no tolerancia al abuso sexual y dejará la película inédita. Considerando lo que sucedió con Kevin Spacey, que fue reemplazado por otro actor en Todo el dinero del mundo después de que salieron a la luz las denuncias de acoso en su contra, es bastante viable que Allen se quede sin película.