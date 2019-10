Almodóvar, Clive Davis y "Catalina, la grande", tres recomendaciones de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

uno La película más personal de un maestro

Pedro Almodóvar completa una trilogía autoreferencial que había empezado con La ley del deseo en 1986 y continuó con La mala educación en 2004. En Dolor y gloria en el centro vuelve a estar un director que se parece mucho a Almodovar, que intenta congeniar con algunas historias de su pasado, incluyendo un par de viejos amores y su madre. Antonio Banderas está notable en ese personaje lleno de dolores exteriores e interiores que debe lidiar con esos asuntos. Es una de las grandes películas del año y una confirmación del perenne poder de Almodóvar.



dos Los lujos de los palacios rusos

Como para irse preparando para la tercera temporada de The Crown (se estrena el 17 de noviembre en Netflix) vaya este recorrido lujoso por otra aristocracia: la que la emperatriz Catalina comandó en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. En el protagónico está Helen Mirren que, como siempre, se apropia del papel de aquí y para siempre. La miniserie (son cuatro episodios) sigue el vínculo de su majestad con Grigory Potemkin (Jason Clarke).está dirigida por Philip Martin que se encargó de algunos episodios de The Crown y sabe mostrar palacios.

tres El hombre que nos regaló estrellas

Clive Davis y Janis Joplin en un documental musical de Netflix

Aunque no todo el mundo lo sepa, Clive Davis ha sido el hombre que hizo posible la carrera de, entre otros, Santana, Patti Smith, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel, Janis Joplin, Whitney Houston y Maroon 5. Como alguien dice en Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives, tiene un “oído de oro”. Este documental repasa su vida con testimonios de algunos de los que rodearon o; está lleno de estrellas. Lo que queda claro es que todo se concentra en las buenas canciones, y Clive Davis sabía como nadie cómo encontrarla.