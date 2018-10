¿El adiós a Chris Evans como Capitán América?

"Fue un día emotivo, por decir lo menos. Hacer este papel en los últimos ocho años ha sido un honor. A todos los que están frente a la cámara, detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido", escribió Chris Evans en Twitter y desató el torbellino. Los fanáticos lo tomaron como una despedida al Capitán América.

Aunque el tuit bien podría ser un anuncio del final del rodaje de Avengers 4, los seguidores no pudieron ver más que un adiós al personaje, por lo menos para Evans. El punto fue tal, que todos comenzaron a agradecer la labor del actor como Steven Rogers, al punto que se volvió tendencia en Twitter el hashtag #ThankYouChrisEvans (Gracias a ti, Chris Evans).

Igualmente, la sorpresa no es tan grande, ya en marzo, en una entrevista con Entertainment Tonight, dijo que iba a extrañar ser Capitán América. "Bueno… Ya sabes… He terminado. Hasta donde yo sé, mi contrato ha terminado", develaba el actor, que luego confesaba: "Voy a extrañarlo, voy a extrañar absolutamente todo del Capitán América. Quiero decir… No es solo el personaje, sino también la gente, la experiencia de esas películas, los recuerdos. Los voy a extrañar mucho y me duele dejarlo atrás“.

Es fácil de entender su nostalgia anticipada, al final de cuentas, ha estado en el traje azul y rojo desde 2011, cuando arrancó con la saga de Marvel en Capitan América: el primer vengador y ha estado viviendo al personaje en siete películas (la última a estrenarse en 2019).

Pero Evans no es el único que dejó su traje. Habrán de recordar los lectores que en enero Chris Hemsworth dijo que su contrato para ser Thor había terminado y que quería tomarse un descanso después de Avengers 4.