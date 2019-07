Además de "Stranger Things", ¿cuáles son los estrenos de Netflix para julio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix empieza la segunda mitad del 2019 con grandes novedades, gracias al estreno de varias series, temporadas, películas y documentales. Entre los destacados de junio se encuentran: la tercera temporada de Stranger Things, el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel y el final de Orange Is the New Black



1° de julio Nuevas series y estrenos de clásicos

SERIE | En Designated Survivor: 60 días, una explosión en la Asamblea Nacional de Corea del Sur mata a todos en el gabinete, obligando a Park Mu-jin (Ji Jin-hee), el Ministro de Medio Ambiente, a convertirse en el próximo presidente del país asiático. Park Mu-jin es un científico convertido en político que no tiene ambiciones en política, pero como presidente interino durante 60 días se ve obligado a investigar la verdad detrás del ataque.



SERIE | En la décima temporada de RuPaul's Drag Race se podrá ver cómo 14 Drag Queens se preparan para dejar todo en el escenario y brillar en una nueva temporada llena de glamour, chismes y celebridades.



PELÍCULA | En Blade Runner: The Final Cut, el ex Blade Runner Rick Deckard deberá regresar al servicio activo para retirar a cuatro réplicos que escaparon de las colonias. Todo ocurrirá en una Los Ángeles distópica y asfixiante.



PELÍCULA | En busca del destino, la película de 1997 que ganó dos premios Óscar, se muestra la historia de un joven encargado de la limpieza que es también un genio de las matemáticas. Cuando los profesores lo descubren, un terapeuta decide ayudarlo a enfrentar sus demonios.



PELÍCULA | En Capitán Fantástico un padre que ha criado a sus hijos en la naturaleza comienza a cuestionar su visión utópica cuando una trágica pérdida los lleva a unirse a la sociedad.



PELÍCULA | Réquiem por un sueño muestra creciente dependencia a las anfetaminas de una viuda y cómo un programa de televisión de autoayuda genera un paralelismo con las dificultades de su hijo drogadicto y su novia.



DOCUMENTAL |En 2015, comienza el juicio a Oskar Gröning, un exmilitar alemán de 94 años, por su complicidad en la muerte de más de 300 000 personas en Auschwitz. El contador de Auschwitz retrata el proceso.



4 de julio Llega la tercera temporada de "Stranger Things"

SERIE| El 4 de julio llega la esperada tercera temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix. Desde ratas rabiosas y espías soviéticos hasta un nuevo refresco y un deslumbrante centro comercial. Es el verano de 1985 en Hawkins y se avecinan grandes cambios.



10 de julio Un documental sobre Parchís y una serie familiar

DOCUMENTAL | En este documental se repasará toda la historia de Parchís, la banda infantil española más popular de los ochenta. A través de entrevistas a sus exmiembros y colaboradores, imágenes de recitales y fotografías inéditas se podrá conocer más sobre el grupo que se separó en 1992.



SERIE | Reunión familiar cuenta la historia de la familia McKellan, quienes se mudan al sur de Estados Unidos y adpotan la tradición, la religión y la magia afro de sus abuelos con tal de mantener a la familia unida.

12 de julio Viajes a Mali y un especial sobre el Taco

PELÍCULA | Cuatro latas muestra cómo. al enterarse de que Joseba está enfermo, su hija Ely, Tocho y Jean Pierre deciden atravesar el Sahara en un Renault 4L para visitarlo en Mali, donde viven una aventura que los cambiará para siempre.



ESPECIAL | Las Crónicas del Taco es una oda al platillo más emblemático y entrañable de México, una serie documental que pone la mirada en seis icónicos tacos desde el origen: las regiones donde cada taco es el rey. Pastor, carnitas, canasta, carne asada, barbacoa y tacos de guisado. Desde México con orgullo para todo el mundo.

19 de julio "La Casa de Papel" y entrevistas a famosos

SERIE| En la tercera temporada de La Casa de Papel se podrá ver que después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado.



SERIE| En Comedians In Cars Getting Coffee, Jerry Seinfeld entrevista a los personajes más brillantes de la comedia durante paseos en autos clásicos llenos de risas y cafeína. La serie contará con invitados como Eddie Murphy, Seth Rogen, Melissa Villaseñor, Ricky Gervais y Jamie Foxx.



20 de julio Llega "Al final del túnel" a Netflix

PELÍCULA|Desde su sótano, Joaquín (Leonardo Sbaraglia) escucha ruidos extraños: una banda de ladrones está construyendo un túnel para robar un banco. En Al final del túnel se mostrará cómo el protagonista intentará frustrar sus planes. El elenco incluye a Pablo Echarri, Federico Luppi y Clara Lago.



25 de junio Llega el final de "Orange is the New Black"

SERIE| En la séptima y última temporada de Orange is the New Black, las mujeres de Litchfield tendrán que aceptar el hecho de que la prisión las cambió para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que Max, tan corrupto e injusto como siempre, continúa sin ella en el interior. La amistad de Taystee con Cindy todavía sigue en juego mientras se avecina su cadena perpetua, mientras que Gloria y el personal de su cocina se enfrentan a las duras realidades de la nueva fuente de ganancias de Polycon.

SERIE|En El hijo, Lorenzo, un bohemio pintor cincuentón, está ansioso por el hijo que tendrá con su nueva esposa. Durante el embarazo, ella se obsesiona con el cuidado del bebé, aislándolo del mundo y de su propio padre, en busca de una maternidad alternativa.



SERIE| En la segunda temporada de Sugar Rush se volverá a la competencia de pastelería por equipos con un ingrediente clave que siempre falta en la cocina: el tiempo.